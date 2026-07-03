Tehnicianul a continuat să lucreze după accidentare

După ce a suferit un accident la locul de muncă, tehnicianul a continuat să muncească câteva zile, deși acuza dureri severe. Ulterior, starea sa s-a agravat, iar medicul i-a recomandat o săptămână de concediu medical. Cu toate acestea, la scurt timp după ce a anunțat absența, bărbatul a primit o scrisoare prin care era anunțat de concedierea sa imediată.

Tehnicianul s-a adresat Camerei Muncii din Austria Superioară, care a intervenit rapid în favoarea sa. Potrivit organizației, angajatorul nu avea un motiv justificat pentru concedierea bărbatului.

Angajatorul a achitat inițial doar 5.300 de euro

Într-o primă fază, angajatorul a achitat doar 5.300 de euro din suma totală datorată, refuzând să plătească restul de 8.320 de euro. În încercarea de a evita plata completă, compania a invocat diverse motive care nu au fost susținute de dovezi, oferind în schimb o compensație de doar 3.000 de euro.

Camera Muncii a decis să deschidă o acțiune în instanță împotriva angajatorului. Înainte ca procesul să înceapă, compania a acceptat să achite întreaga sumă restantă. În total, tehnicianul a primit 13.620 de euro, reprezentând salarii restante, plăți pentru concediu și alte drepturi salariale.

Tot în Austria, o femeie concediată la două săptămâni după ce a fost angajată într-un abator a primit despăgubiri de 4.500 de euro.

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