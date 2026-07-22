Evenimentul este dedicat lansării volumului său autobiografic, intitulat „LIBERTATE. Amintiri 1954–2021”, o lucrare care oferă o perspectivă din interior asupra deciziilor care au marcat istoria recentă a Europei.

Lansarea oficială va avea loc marți, 1 septembrie, începând cu ora 19:00, pe scena Ateneului Român din Capitală. Prezentarea nu va fi o simplă lansare de carte, ci se va desfășura sub forma unui dialog public între fostul lider de la Berlin și Emil Hurezeanu, cunoscut analist politic, fost ambasador în Germania și Austria și fost ministru al Afacerilor Externe. Evenimentul va fi moderat și prezentat de Ioana Bâldea Constantinescu, director de comunicare al Editurii Litera.

Bucureștiul se alătură astfel unui grup de capitale globale alese personal de Angela Merkel pentru turneul de promovare al volumului său, alături de Berlin, Washington, Budapesta sau Atena. Cartea a fost lansată la nivel internațional în peste 30 de țări, bucurându-se de succes la public.

Ce include biletul de acces și cum poate fi obținut autograful fostului cancelar

Pentru publicul din România care dorește să asiste la această întâlnire istorică, biletele au fost puse deja în vânzare prin intermediul platformei Eventbook. Organizatorii au precizat că întreaga manifestare va beneficia de traducere simultană română – germană, asigurând accesul facil al tuturor celor prezenți la nuanțele discuției.

Accesul la eveniment este conceput sub forma unui pachet integrat. Fiecare bilet achiziționat include nu doar prezența în sala Ateneului Român, ci și un exemplar tipărit al volumului de memorii „LIBERTATE. Amintiri 1954–2021”. Pentru colecționari și pasionații de istorie politică, există și opțiunea achiziționării unui bilet din categorie specială, disponibil în număr limitat, care garantează primirea unui exemplar al cărții ce poartă autograful Angelei Merkel.

O viață împărțită între două lumi: 35 de ani în RDG și 35 de ani în Germania reunificată

Volumul de memorii, conceput de Angela Merkel împreună cu Beate Baumann, consilierul său politic de lungă durată, reprezintă o radiografie a vieții desfășurate la granița dintre două sisteme politice. Fostul cancelar își împarte simbolic existența în două perioade egale: 35 de ani trăiți în Republica Democrată Germană (RDG) sub un regim comunist și alți 35 de ani în Germania reunificată și democratică.

Cititorii pot descoperi detalii despre copilăria și tinerețea sa în RDG, unde a studiat fizica și a obținut titlul de doctor, dar și despre momentele din 1989, legate de căderea Zidului Berlinului. Ulterior, cartea urmărește ascensiunea sa politică: aleasă în Bundestag în 1990, ministru pentru femei și tineret (1991–1994), ministru al mediului (1994–1998) și președintă a Uniunii Creștin-Democrate (2000–2018).

Angela Merkel a devenit în 2005 prima femeie din istorie care a ocupat funcția de cancelar federal al Germaniei, poziție pe care a deținut-o timp de 16 ani până la retragerea din 2021.

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