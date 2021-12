Arta n-a murit în pandemie. Cine sunt premiații în 2021 de către Centrul Național al Dansului București

În acest an, Premiile CNDB au fost acordate, ca de obicei non-ierarhic, către trei câștigători, iar evenimentul prezentat pe 12 decembrie, de actorul Alex Bogdan a putut fi vizionat online.

„Noi voci în dansul contemporan”

Primul dintre Premiile CNDB a fost acordat ca o formă de încurajare pentru „Noi voci în dansul contemporan”. Premiul i-a fost decernat Elizei Trefaș, o foarte tânără artistă care își manifestă deja prezența în mai multe proiecte artistice de pe scena coregrafică românească, dar și în contexte internaționale.

Eliza Trefaș

Al doilea premiu a fost acordat pentru contribuția deosebită adusă la construcția dansului contemporan și a mers către Ștefania Ferchedău, manager cultural freelance, co-fondatoare a „Institutului Prezentului” și un profesionist cu o experiență îndelungată în dezvoltarea de proiecte în domeniile artelor spectacolului, management și politici culturale, dar și în educație și intervenție culturală.

Ștefania Ferchedău

Ștefania Ferchedău acompaniază de mulți ani multe fenomene artistice diverse. Este cercetător, editor, scrie și generează idei. Contribuie la expoziții și publicații, creează contexte pentru ca ceilalți și creația lor să apară în cea mai bună lumină posibilă.

Jan Burkhardt

Al treilea premiu decernat de CNDB a fost acordat tot pentru contribuția la dezvoltarea dansului contemporan și mers către Jan Burkhardt, artist german și pedagog internațional, un conector de oameni și instituții din spații geografice diferite, un creator de oportunități și cadre de lucru și de producție a cunoașterii. Jan Burkhardt este cel care a sprijinit scena românească de dans contemporan coordonând programul de ateliere al Academiei de Dans și Performance CNDB și cel datorită căruia academia a beneficiat de prezența profesorilor internaționali.

CNDB premiază anual și un angajat al instituției. Astfel, un premiu-surpriză i-a fost acordat Andreei Duda, consultant în departamentul de Programe și Proiecte.

CNDB este una dintre instituțiile care reușesc să supraviețuiască an după an cu un buget redus. În 2020 angajații centrului au intrat în grevă după ce, pentru al patrulea an consecutiv, bugetul instituţiei a fost redus.

Încă de la înfiinţarea în anul 2014, în cadrul Premiile CNDB au fost premiaţi, cu o cărămidă drept trofeu, coregrafi, dansatori, teoreticieni, jurnalişti și alți oameni care contribuie la dezvoltarea culturii coregrafice din România.

