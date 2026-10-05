Cum ar fi să deschizi ușa casei tale în mijlocul iernii și să pășești direct într-o grădină verde, fără să atingi zăpada? Pentru arhitecta Margit Klev, soțul său Arnstein Norheim și cei doi copii ai lor, aceasta este realitatea de zi cu zi. Familia locuiește într-o casă amplasată în interiorul unui imens solar, situat pe o proprietate de familie de lângă Drammen, Norvegia.

O casă unică: locuința în inima naturii

Margit Klev a proiectat această locuință neobișnuită pentru a oferi familiei sale posibilitatea de a trăi în mijlocul naturii pe tot parcursul anului, chiar și în lunile reci ale iernii norvegiene, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Solarul nu doar că protejează casa, ci și permite creșterea plantelor. În interiorul acestui spațiu protejat, arhitecta cultivă viță-de-vie, caise, nectarine, piersici și ierburi aromatice. De asemenea, pregătește răsaduri pentru culturile care vor fi mutate ulterior în aer liber.

Bucătăria, situată la parter și orientată spre verdeață, este centrul vieții de zi cu zi al familiei. Tot aici se află și o zonă de luat masa și un mic living, conectate direct cu grădina.

Design ingenios pentru un trai sustenabil

Casa are dormitoare, birouri, o bibliotecă și o terasă pe acoperiș, protejată și ea de structura de sticlă. Noaptea, familia poate admira stelele prin acoperișul transparent, profitând de absența iluminatului stradal de pe proprietate.

„De asemenea, nu avem lumini sau felinare la fermă”, spune Klev, „așa că se întunecă complet și putem vedea stelele prin tavanul de sticlă”, conform cotidianului britanic The Guardian.

Proiectarea casei a fost un proces minuțios, cu accent pe ventilație și controlul temperaturii.

Structura de sticlă include deschideri pe acoperiș pentru o ventilație optimă în lunile calde, iar camerele au fost poziționate strategic pentru a evita supraîncălzirea vara.