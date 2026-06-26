Val de căldură fără precedent: Olanda a emis primul cod roșu de caniculă din istorie

Europa continuă să fie afectată de un val de căldură excepțional, care a determinat autoritățile din mai multe țări să adopte măsuri de urgență. Pentru prima dată în istorie, Țările de Jos au emis un cod roșu de caniculă, avertizând populația asupra condițiilor „periculoase” prognozate pentru vineri.

Institutul național de meteorologie a emis alerta pentru opt dintre cele 12 provincii ale țării, unde temperaturile ar putea atinge local 40 de grade Celsius. „Situația este periculoasă; urmați recomandările autorităților și ale serviciilor de urgență”, au transmis meteorologii.

Codul roșu va rămâne în vigoare cel puțin până sâmbătă, în timp ce regiunile nordice și provincia Zeeland se află sub cod portocaliu.

Transportul feroviar, afectat de temperaturile extreme

Operatorul feroviar național olandez a redus numărul trenurilor aflate în circulație din cauza temperaturilor ridicate, iar ministrul Infrastructurii le-a recomandat cetățenilor să utilizeze automobilele doar dacă este absolut necesar.

Oamenii de știință avertizează că valurile repetate de căldură reprezintă unul dintre cele mai clare semne ale încălzirii globale și estimează că acestea vor deveni tot mai frecvente, mai lungi și mai intense.

Număr record de urgențe medicale la Londra

În Londra, serviciul de ambulanță a anunțat că miercuri a înregistrat cel mai mare număr de urgențe medicale critice din istorie, din cauza temperaturilor extreme.

Într-o singură zi au fost raportate 642 de apeluri de categoria unu, care includ cele mai grave cazuri, precum stopurile cardiace sau pacienții care nu mai respiră.

Reactoare nucleare oprite în Franța din cauza caniculei

În Franța, sindicatele din învățământ au cerut declanșarea unei greve, denunțând „condițiile de muncă inacceptabile” provocate de temperaturile extreme.

„Sănătatea personalului și a elevilor, precum și condițiile lor de muncă sunt puse în pericol”, au transmis organizațiile sindicale, acuzând autoritățile de lipsă de pregătire în fața valurilor de căldură.

Compania franceză de electricitate EDF a oprit încă două reactoare nucleare, ridicând la trei numărul total al unităților scoase din funcțiune. Decizia a fost luată după ce temperaturile ridicate au încălzit râurile folosite pentru răcirea reactoarelor, iar evacuarea apei calde ar fi depășit limitele de mediu impuse pentru protejarea ecosistemelor.

Și Elveția a anunțat reducerea activității la centrala nucleară Beznau, autoritățile precizând că reactoarele ar putea fi oprite dacă temperaturile ridicate persistă.

Un alt copil a murit în Franța după ce a rămas blocat într-o mașină

Un băiat de trei ani a murit în apropiere de Paris după ce a rămas blocat în automobilul familiei.

Potrivit procurorilor, copilul ar fi ieșit nesupravegheat timp de aproximativ 45 de minute și s-ar fi urcat în mașină, fără a mai putea ieși, deoarece sistemul de siguranță pentru copii era activat.

Este al treilea caz similar raportat în Franța în această săptămână. Această nouă tragedie vine la doar câteva zile după un incident similar petrecut în localitatea Carpentras (Vaucluse), unde alți doi copii, de 2 și 4 ani, au murit în mașina familiei. Anchetatorii iau în calcul ipoteza că micuții ar fi fost uitați în vehicul.

În Spania, valul de căldură ar putea fi asociat cu 212 decese înregistrate între duminică și miercuri, potrivit estimărilor sistemului de monitorizare MoMo, care analizează statisticile zilnice privind mortalitatea.

Canicula afectează peste 100 de milioane de europeni

Calculele realizate de AFP arată că cel puțin 101 milioane de persoane din Europa au fost expuse joi unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius.

Dintre acestea, aproximativ 50 de milioane se află în Franța, iar alte 18 milioane în Germania.

Șeful departamentului pentru climă al ONU, Simon Stiell, a declarat că actualul val de căldură reprezintă „cel mai recent preț plătit pentru poluarea generată de combustibilii fosili”.

„Atât timp cât omenirea va continua să ardă cantități uriașe de cărbune, petrol și gaze, căldura extremă va continua să se agraveze”, a avertizat acesta.

Germania se pregătește pentru temperaturi record

În Germania, numeroase competiții sportive în aer liber au fost anulate, în condițiile în care temperaturile sunt estimate între 35 și 41 de grade Celsius.

Specialiștii avertizează că recordul național pentru luna iunie, de 39,6 grade Celsius, stabilit în 2019 în landul Saxonia-Anhalt, ar putea fi depășit în acest weekend.

Operatorul feroviar german Deutsche Bahn le-a recomandat pasagerilor să evite deplasările, din cauza riscului de întârzieri provocate de incendii de vegetație și furtuni.

România, sub cod portocaliu și galben de caniculă

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o serie de avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă, valabile până în 29 iunie. Un val de căldură intens se va extinde treptat și va cuprinde întreaga țară, aducând temperaturi extreme, de până la 40 de grade Celsius, și un disconfort termic deosebit de accentuat. Conform specialiștilor, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități mai întâi în zonele de câmpie, iar ulterior și în cele de deal.

Vineri, valul de căldură se extinde în toate regiunile țării. Va fi cod galben în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului și local în Transilvania.

ANM a emis un cod portocaliu pentru 11 județe din vestul, centrul și nord-vestul României, unde se vor înregistra temperaturi extreme și un disconfort termic deosebit de pronunțat. Județele afectate: Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița-Năsăud și Mureș.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori concentrate în Câmpia de Vest. Disconfortul termic va fi extrem, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși clar pragul critic de 80 de unități.

Recomandările medicilor pentru perioada de caniculă

Pentru a evita problemele de sănătate cauzate de temperaturile extreme, specialiștii recomandă:

Hidratare intensă: Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi (apă, sucuri naturale), fără a aștepta să apară senzația de sete. Evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină sau zahăr și băuturile alcoolice. Protecție solară: Evitați expunerea directă la soare în intervalul orar 11.00 – 18.00. Dacă trebuie să ieșiți, purtați haine lejere, din fibre naturale, de culori deschise, pălării de soare și ochelari. Aer condiționat: Reglați aparatele de aer condiționat astfel încât temperatura ambientală să fie cu maximum 5 grade Celsius mai mică decât cea de afară, pentru a evita șocurile termice. Atenție la cei vulnerabili: Protejați copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cronice (în special cardiovasculare sau respiratorii), evitând deplasările acestora în orele critice.

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