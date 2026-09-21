Avea 8 ani când a plecat cu familia într-o călătorie în jurul lumii și a văzut 61 de țări: „În Peru, ne-au furat totul”

Oliwia Ociepka, acum în vârstă de 17 ani, a vizitat 61 de țări. La 8 ani, a început o călătorie de un an în jurul lumii alături de familia sa, înfruntând provocări și învățând lecții prețioase, relatează Onet.

Oliwia Ociepka, o adolescentă de 17 ani, a vizitat deja 61 de țări din întreaga lume, o experiență care i-a schimbat viața.

Povestea ei impresionantă a început la doar opt ani, când a plecat alături de părinți și fratele mai mic într-o călătorie de un an în jurul lumii.

După o planificare de un deceniu, familia a pornit în aventură pe 23 aprilie 2017, având la ei doar două rucsacuri.

„Părinții mei au economisit timp de zece ani pentru această călătorie, așa că a fost o decizie bine gândită”, povestește Oliwia.

De-a lungul călătoriei, a urmat online, învățând din cărți în autobuze aglomerate sau pe peroanele gării.

„Călătoria mi-a arătat că nu am nevoie de un birou sau de o lampă pentru a învăța”, a adăugat tânăra.

Nu toată aventura a fost însă roz. În Peru, familia a fost jefuită în autobuz și a pierdut toți banii, documentele, pașapoartele și telefoanele.

„Credeam că va trebui să ne întoarcem acasă, dar niște străini ne-au ajutat. O femeie ne-a dat bani pentru a ajunge la poliție. Bunătatea oamenilor pe care i-am întâlnit a fost impresionantă”, a declarat Oliwia.

În ciuda acestor întâmplări, familia a continuat călătoria și a fost găzduită de localnici, care chiar și în condiții modeste, s-au arătat extrem de primitori.

Un alt moment emoționant a avut loc în Vietnam, unde Oliwia a întâlnit o femeie de 110 ani care avea două dorințe: să bea o băutură răcoritoare și să aibă o fotografie cu ea.

Familia Ociepka a revenit a doua zi cu o sticlă de suc și o fotografie imprimată, reușind să-i aducă femeii o bucurie nemărginită.

„Atunci am înțeles cât de importante sunt lucrurile simple pe care le avem”, a spus Oliwia.

Experiența din Laos a fost, de asemenea, memorabilă. Într-o școală primară, elevii nu știau să localizeze Polonia pe hartă, dar nici propria țară. Oliwia și familia sa le-au arătat geografia lumii, ceea ce i-a insuflat dorința de a împărtăși cunoștințele sale.

„Călătoriile m-au învățat să privesc lumea din perspective diferite”, a concluzionat ea.