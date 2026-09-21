Premierul desemnat Siegfried Mureşan anunţă miniştrii cabinetului şi programul de guvernare

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a început demersurile pentru echipa de miniștri și programul de guvernare, dar un prim anunț nu va fi făcut mai devreme de finalul acestei săptămâni.

UPDATE 21 septembrie 2026, ora 10:10. Potrivit surselor politice pentru Libertatea.ro, liderii politici avansează rapid în discuțiile pentru configurarea viitoarei formule de guvernare, încercând să contureze o arhitectură instituțională suplă și să evite blocajele administrative. În spatele ușilor închise de la mesele de negociere, partidele parlamentare au convenit asupra unei împărțiri politice a portofoliilor, bazată pe ponderea fiecărei formațiuni în susținerea noului Executiv.

Scenariul dominant agreat de echipele de negociere, potrivit surselor politice, prevede un Cabinet restrâns, format din 16 ministere de linie, repartizate proporțional:

Partidul Social Democrat (PSD): 7 portofolii ministeriale;

7 portofolii ministeriale; Uniunea Salvați România (USR): 6 portofolii ministeriale;

6 portofolii ministeriale; Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR): 3 portofolii ministeriale.

Principala noutate a actualelor runde de consultări o reprezintă decizia de a renunța la formula clasică a viceprim-miniștrilor fără portofoliu. În Executivul actual sau în variantele anterioare, pozițiile de vicepremier destinate exclusiv coordonării politice au generat adesea critici privind încărcarea aparatului de stat și suprapunerea de atribuții.

Echipele de negociere își doresc o formulă simplificată: fiecare vicepremier desemnat de partidele din coaliție va conduce concomitent un minister de linie. Această decizie urmărește atât eficientizarea decizională la nivelul ședințelor de Guvern, cât și transmiterea unui semnal clar privind reducerea cheltuielilor aparatului bugetar.

Alocarea celor 16 ministere reflectă prioritățile fiecărei formațiuni. PSD, care ar urma să dețină cea mai numeroasă reprezentare cu 7 miniștri, vizează în special resorturile sociale, sănătatea, dar și zone strategice din domeniul economic și al agriculturii.

La rândul său, USR insistă pe menținerea sau preluarea unor portofolii cheie axate pe investiții, reforma administrației, Justiție, Mediu și Transporturi. În același timp, UDMR își concentrează opțiunile pe cele 3 ministere alocate tradițional în zonele de dezvoltare regională, mediu sau cultură, domeniu în care formațiunea a promovat proiecte cu impact direct în comunități.

Proiectul final de structură a Guvernului și lista persoanelor propuse pentru a prelua portofoliile vor fi supuse validării în forurile de conducere ale celor trei partide înainte de depunerea programului de guvernare la Parlament.

UPDATE 21 septembrie 2026, ora 10:00. Premierul desemnat Siegfried Mureșan prezintă marți principalele direcții din programul de guvernare și începe negocierile politice. Lista Cabinetului ajunge la Parlament la finalul săptămânii.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat luni, 21 septembrie, că intenționează să finalizeze și să înainteze Parlamentului lista propunerilor de miniștri până la sfârșitul acestei săptămâni.

Într-o intervenție la postul de radio RFI, oficialul a precizat că echipa sa lucrează în această perioadă atât la structura și componența viitorului Cabinet, cât și la definitivarea programului oficial de guvernare.

„Ne-am pus de acord cu Partidul Naţional Liberal, USR şi UDMR să începem munca la programul de guvernare. Sigur, avem din cursul primăverii deja idei principale. Ele trebuie actualizate. La momentul la care cele trei partide au propus numirea mea, priorităţile erau închiderea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, finalizarea programului european de apărare SAFE. În momentul de faţă PNRR-ul este închis, dar trebuie finalizat dialogul cu Comisia Europeană, iar SAFE a intrat în etapa de implementare”, a afirmat Siegfried Mureşan.

Anunțul vine în contextul în care formațiunile politice implicate în negocieri încearcă să ajungă la un consens privind împărțirea portofoliilor ministeriale și stabilirea priorităților economice și sociale pentru perioada următoare.

Potrivit calendarului avansat de premierul desemnat, depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare la birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului va marca intrarea în faza finală a procesului de învestire. Ulterior depunerii documentelor, conducerea Parlamentului va stabili calendarul audierilor pentru fiecare candidat în parte.

Fiecare propunere de ministru va fi audiată în comisiile de specialitate reunite ale Camerei Deputaților și Senatului. Chiar dacă avizul comisiilor este unul consultativ, acesta oferă o prima imagine asupra susținerii de care se bucură candidații.

Potrivit lui Siegfried Mureșan, fiecare ministru propus ar trebui să treacă printr-o audiere de cel puțin 60 de minute în Parlament:

„Trebuie să fie capabil să le facă față. Miniștrii trebuie să se prezinte și să dea socoteală Parlamentului. Doresc ca audierile miniştrilor să fie serioase şi ca miniştrii să aibă şansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiţi să ocupe aceste portofolii şi din respect faţă de Parlamentul României, cred că şi parlamentarii trebuie să aibă şansa unui dialog serios cu candidaţii pentru poziţia de ministru şi să aibă şansa să adreseze întrebări”.

După finalizarea audierilor, plenul reunit al Parlamentului se va întruni pentru dezbaterea programului de guvernare și acordarea votului de încredere pentru noul Cabinet.

Premierul desemnat recent Siegfried Mureşan a spus, duminică dimineaţă, că el nu va stinge lumina deschisă de Ilie Bolojan în cămara cu șmecherii, astfel că va duce mai departe lupta împotriva neregulilor din administraţia publică, iniţiată de predecesorul său.

Declaraţiile vin la scurt timp după ce acesta a anunţat că programul său de guvernare va fi construit pe baza realizărilor Guvernului Bolojan, având ca priorităţi reducerea inflaţiei, creşterea economică şi îmbunătăţirea nivelului de trai.

Siegfried Mureşan a fost desemnat oficial premier sâmbătă, printr-un decret semnat de preşedintele Nicuşor Dan. Actul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial, iar Mureşan va avea la dispoziţie 10 zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului.

Știre inițială

Ce partide şi parlamentari susţin Guvernul Mureşan

Siegfried Mureșan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern, însă pornește negocierile pentru învestire fără să aibă o majoritate parlamentară. Sprijinul clar vine din partea PNL, USR și UDMR, insuficient însă pentru ca Executivul să primească votul de încredere al Parlamentului.

Declarații Siegfried Mureșan, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Tanczos Barna de la Palatul Parlamentului 18 septembrie 2026

Pe lângă blocurile politice ale celor trei partide, Mureșan contează și pe susținerea minorităților naționale. De asemenea, vor avea loc discuții și cu parlamentari neafiliați și independenți.

Mureșan a exclus din start orice negociere cu AUR, în timp ce dialogul cu PSD rămâne deschis, dar social-democrații nu sunt dornici să îi acorde votul în Parlament, ținând cont că liberalul i-a atacat aproape zilnic în ultimele luni.

Câte voturi ar putea strânge Guvernul Mureşan şi de câte ar avea nevoie

Pentru a obține învestitura în Parlament, noul Cabinet are nevoie de voturile favorabile a cel puțin 233 de deputați și senatori. Foarte important PSD urmează să decidă luni dacă îl sprijină sau nu pe Siegfried Mureșan, dar cel mai probabil răspunsul va fi negativ.

Actuala configurație parlamentară este următoarea:

PSD – 126 de parlamentari

AUR – 92

PNL – 81

USR – 58

UDMR – 31

Minoritățile naționale – 17

Uniți Pentru România – 17

S.O.S. România – 13

PACE – 7

Neafiliați – 23

Prin urmare, PNL, USR și UDMR însumează 170 de voturi. Grupul Minorităților Naționale mai poate adăuga 17 voturi, ridicând totalul la 187.

Astfel, pentru ca Guvernul său să fie învestit, Siegfried Mureșan trebuie să mai convingă cel puțin 46 de parlamentari în următoarele 9 zile.

În acest moment, Ilie Bolojan conduce Guvernul în calitate de premier demis încă din luna mai. Practic, România nu are un Executiv cu puteri depline de mai bine de patru luni.

Cum a devenit Siegfried Mureşan premier desemnat

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, după noi discuții cu partidele parlamentare. În momentul anunțului, șeful statului a precizat că Mureșan i-a cerut un timp de gândire și că decretul de desemnare nu va fi publicat până când liberalul nu va spune dacă acceptă sau nu propunerea. La scurt timp, europarlamentarul PNL a anunțat pe Facebook că acceptă.

Siegfried Mureșan, luni, 14 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea

Nicușor Dan a semnat sâmbătă decretul de desemnare, iar acesta va fi publicat în Monitorul Oficial luni, 21 septembrie. De atunci, Mureșan are 10 zile în care să își construiască echipa și să negocieze sprijinul parlamentar necesar.

Dacă reușește să formeze o majoritate, premierul desemnat va merge în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere.