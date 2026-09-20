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Horoscop 21 septembrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.
Cuprins:
Problemele din familie par fără sfârșit și te trag în jos. Știi deja că multe dintre ele nu au rezolvare pentru că nu sunt probleme, ci caracteristici ale celor implicați.
Există riscul de a umbri anumite relații prin cuvinte spuse la supărare sau decizii luate pe fondul unor emoții negative.
Astăzi toată lumea pare supărată, greu de abordat. E doar o impresie pe care va trebui să o ignori, dacă ai probleme importante de rezolvat.
S-ar putea să iasă la lumină îndoielile tale legate de relații, de soarta lor și de puterea ta de a le păstra intacte. Este un moment delicat, dar va trece și acesta.
Sunt posibile anumite neplăceri la locul de muncă, inclusiv unele care să îți afecteze starea de spirit, dar și acestea sunt trecătoare.
Ai tendința de a respinge orice alegere pe care o fac cei dragi dacă nu corespunde cu ceea ce crezi tu că este cel mai bine pentru ei.
Astăzi apar alte probleme în familie, unele pe care nu le poți rezolva pentru că apar din cauza supărărilor acumulate în timp.
Există riscul să strici anumite relații cu cei din anturajul apropiat prin replici neinspirate sau decizii insuficient gândite.
Este important să nu te lași învins de impresia că nu te bucuri de încrederea celorlalți atât cât ai sperat. Fiecare te vede printr-un filtru personal.
Sunt posibile neînțelegeri majore, în special în relația de cuplu. Cuvintele poartă cu ele emoții, nu transmit doar gânduri.
Alegerile bune astăzi sunt cele care protejează relațiile, în special pe cele din mediul de la serviciu.
Este bine să ai grijă de cei dragi, să-i ferești chiar și față de propriile porniri negative, de exemplu nemulțumirile personale sau neîmplinirile.