O singură setare a mașinii de spălat poate reduce consumul de energie electrică

Să reduci consumul de energie al mașinii de spălat nu înseamnă doar să scurtezi durata ciclului de spălare. De fapt, un program mai lung, cum este cel de tip Eco, poate consuma mai puțin curent electric decât un program rapid. Explicația? Majoritatea energiei este folosită pentru încălzirea apei, nu pentru rotirea tamburului.

În funcție de materialul textilelor, alegerea unor temperaturi mai scăzute și a unui program Eco poate aduce economii semnificative de energie, fără să fie necesare modificări majore ale obiceiurilor zilnice, explică publicația sârbească Blic, parte a grupului Ringier.

Spre exemplu, hainele de zi cu zi, cum sunt tricourile, pantalonii sau bluzele, care nu sunt extrem de murdare, pot fi spălate la 30 sau 40 de grade, conform indicațiilor de pe etichetă.

„Cu cât temperatura este mai joasă, cu atât consumul de energie pentru încălzirea apei este mai mic”, subliniază Blic.

Spălarea la temperaturi mai scăzute este, de asemenea, mai blândă cu țesăturile și culorile. Totuși, în cazul prosoapelor, lenjeriilor de pat sau al hainelor foarte murdare, temperaturile mai ridicate rămân necesare.

Deși un ciclu Eco poate dura trei sau patru ore, comparativ cu cel standard de aproximativ 90 de minute, acest interval mai lung nu înseamnă neapărat un consum mai mare de energie.

„Programele Eco sunt concepute să utilizeze mai puțină energie și apă, datorită temperaturilor mai scăzute și metodelor diferite de spălare”, explică sursa citată. Această eficiență energetică vine însă cu prețul unui timp mai îndelungat de spălare.

Pe de altă parte, programele rapide, care durează mai puțin, pot consuma mai multă energie, deoarece necesită o încălzire mai intensă a apei sau un ritm de funcționare mai alert al motorului mașinii de spălat.

Alegerea programului depinde, așadar, de priorități: economie de timp sau de energie.

Un alt factor important în reducerea consumului este utilizarea corectă a capacității tamburului. Spălarea unor cantități mici de haine în mod repetat crește numărul de cicluri și, implicit, consumul total. Este mai eficient să aștepți până când tamburul este plin, dar nu supraîncărcat.

„Dacă hainele nu au suficient spațiu pentru a fi spălate și clătite corespunzător, rezultatul poate fi nesatisfăcător, ceea ce ar putea duce la necesitatea unui nou ciclu de spălare”, avertizează Blic.

Totodată, adăugarea unei cantități excesive de detergent nu îmbunătățește calitatea spălării. Dimpotrivă, prea mult detergent poate lăsa reziduuri pe haine și în mașină, iar uneori poate fi nevoie de clătiri suplimentare.

De aceea, este esențial să ajustezi cantitatea de detergent în funcție de gradul de murdărie al hainelor și de duritatea apei.

Pentru cei care își doresc să reducă factura la energie, Blic recomandă utilizarea programelor precum Eco 40–60 pentru rufele normal murdare. O altă soluție simplă este reducerea temperaturii. Dacă în mod obișnuit îți speli hainele la 60 de grade, verifică etichetele acestora. Unele materiale pot fi curățate eficient și la 40 sau chiar 30 de grade.

Deși nu există un „buton magic” care să reducă drastic costurile cu energia, o combinație între temperaturi mai scăzute, programe Eco, încărcarea corectă a tamburului și evitarea ciclurilor inutile poate face o diferență semnificativă pe termen lung.