Ce spune Andi Moisescu despre venirea Nadiei la Românii au talent. Când încep filmările show-ului de la Pro TV

Andi Moisescu a făcut declarații exclusive pentru Libertatea despre venirea Nadiei Comăneci în juriul de la Românii au talent. De-a lungul timpului, emisiunea de la Pro TV a avut diverse formule de jurați. Schimbarea din acest an este înlocuirea actriței Carmen Tănase cu Zeița de la Montreal.

Andi Moisescu și Andra sunt veteranii show-ului de talente de la Pro TV, alături de prezentatorii Pavel Bartoș și Smiley.

Andi Moisescu a oferit prima reacție despre sosirea „Zeiței de la Montreal” în proiect. Juratul vorbește deschis despre semnificația acestei premiere pentru o emisiune din România, dar și despre stadiul pregătirilor și momentul în care vor debuta oficial filmările.

Libertatea: Cum ai primit vestea că Nadia Comăneci vine în echipa „Românii au talent”?

Andi Moisescu: Păi cu emoții am primit. Nu doar pentru mine, pentru noi toți Nadia reprezintă ceva unic. Pentru mine cel puțin reprezintă ceva unic nu numai în lume și nu numai unic în viața mea, mi se pare că Nadia este un caz unic în omenire, adică oricine s-ar mai naște de aici încolo sau ar reuși o performanță egalabilă cu a ei, adică să aibă nota perfectă 10, Nadia va fi, atâta timp cât va exista viață pe acest pământ, primul om care a reușit asemenea lucru. Nici nu știu să-l cuantific.

Andi Moisescu: „Este pentru prima oară când Nadia intră într-un proiect de televiziune"

Andi Moisescu: E ceva deasupra oricărui clasament și asta face din prezența Nadiei în orice fel de poveste un lucru cu totul aparte. Ca să nu mai spun că este pentru prima oară când Nadia intră într-un proiect de televiziune, care asta aduce un univers de așteptare pentru toată lumea, deopotrivă pentru public, dar și pentru noi la masa juriului. Eu m-am intersectat de multe ori cu Nadia, anul ăsta chiar mai des decât în alți ani, pentru că este și anul Nadia.

Libertatea: Să înțeleg că tu ai aflat vestea cumva înaintea celorlalți jurați?

Andi Moisescu: Nu, am aflat și eu vestea când a aflat-o toată lumea. Nu am avut parte de un privilegiu.

Filmările la „Românii au talent" încep în octombrie

Libertatea: Ați început filmările pentru noul sezon?