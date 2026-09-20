Cât costă să crești un bebeluș în Europa. România, printre țările cu cele mai mici cheltuieli în primul an

În Europa, costurile articolelor esențiale pentru bebeluși variază semnificativ de la o țară la alta, iar pentru multe familii, acestea pot reprezenta o povară financiară majoră. Potrivit unui studiu realizat de Remitly, în primul an de viață al unui copil, părinții ajung să cheltuie sume substanțiale, diferențiate în funcție de țară, iar în unele cazuri, aceste sume pot depăși salariul mediu anual, relatează Euronews.

Unde sunt cele mai mari și cele mai mici costuri?

Studiul a analizat 38 de țări europene, luând în considerare prețurile din iulie 2026 pentru 14 articole de bază, precum scutece, lapte praf, pătuțuri, cărucioare și haine. În medie, costul acestor produse se ridică la 4.727 de euro pe an. Totuși, diferențele sunt semnificative. Spania conduce clasamentul cu cele mai mari cheltuieli pentru articolele esențiale, ajungând la 6.294 de euro anual, urmată de Olanda (6.140 de euro), Finlanda (6.066 de euro), Suedia (6.025 de euro) și Elveția (6.018 euro).

De cealaltă parte, părinții din Regatul Unit cheltuiesc cel mai puțin, cu un cost mediu de 2.813 euro anual. România se află, de asemenea, în rândul țărilor cu cheltuieli mai mici, cu o medie de 3.385 de euro, alături de Cehia (3.211 euro), Letonia (3.392 euro) și Bulgaria (3.804 euro).

Îmbrăcăminte, lapte praf și scutece: cei mai mari „vinovați”

O bună parte din bugetul destinat creșterii unui bebeluș este alocată îmbrăcămintei, laptelui praf și scutecelor. Aceste trei categorii reprezintă, în medie, 81% din totalul cheltuielilor în primul an. Conform datelor, părinții europeni cheltuiesc, în medie, 1.465 de euro pe haine, 1.187 de euro pe lapte praf și 1.152 de euro pe scutece în primul an de viață al copilului.

Distribuția acestor costuri diferă însă considerabil între țări. De exemplu, îmbrăcămintea reprezintă doar 16% din bugetul pentru bebeluși în Danemarca, dar ajunge la 52,5% în Suedia. În același timp, cheltuielile pentru laptele praf variază între 10,8% în Suedia și 41,3% în Letonia. Scutecele, pe de altă parte, reprezintă doar 12,4% din costurile totale în Turcia, dar urcă la peste 36% în Elveția și Belgia.

Cât din salariul mediu se duce pe un bebeluș?

Când raportăm aceste cheltuieli la veniturile medii anuale, diferențele dintre țări devin și mai evidente. Părinții din Moldova alocă în medie 88,8% din venitul anual pe aceste produse esențiale. În Albania, proporția este de 66%, iar în Muntenegru, Serbia și Bosnia și Herțegovina, procentele depășesc 40%.

În schimb, în țări precum Belgia, Danemarca, Luxemburg și Norvegia, această pondere scade sub 10%, fiind susținută de veniturile mai mari și de politicile de sprijin familial. În România, costurile articolelor de bază pentru bebeluși reprezintă aproximativ 18,9% din venitul mediu anual, ceea ce plasează țara noastră într-un interval mediu pe continent.

Costurile pentru creșe și grădinițe

Pe lângă cheltuielile legate de articolele esențiale, părinții trebuie să ia în calcul și costurile pentru creșe și grădinițe, care pot adăuga o povară suplimentară. În 2023, Elveția a înregistrat cele mai mari taxe brute pentru îngrijirea copiilor, cu o medie de 64.211 euro pentru doi copii. În Uniunea Europeană, Olanda a avut cel mai ridicat cost, de 39.229 de euro, conform datelor OCDE. Prin comparație, în Germania, costul mediu a fost mult mai mic, de doar 552 de euro.

Cu toate acestea, sprijinul guvernamental poate face ca povara financiară să fie mai ușor de suportat. În unele țări, costurile nete pentru îngrijirea copiilor pot scădea sub 5.000 de euro.