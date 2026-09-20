Cea mai veche clădire din Dubai își redeschide porțile după 5 ani de lucrări masive de restaurare. Fortul Al Fahidi va deveni muzeu

Departe de opulența zgârie-norilor sticloși, de insulele artificiale în formă de palmier și de mallurile gigantice care domină imaginea publică a metropolei, Dubaiul își pregătește o revenire spectaculoasă la rădăcinile sale istorice. După un proiect amplu de restaurare care a durat cinci ani, Fortul Al Fahidi, cea mai veche construcție din oraș, își va redeschide porțile pentru vizitatori în următoarele săptămâni.

Ridicată inițial în jurul anului 1787 ca o fortăreață defensivă de apărare, clădirea are o vechime de peste 230 de ani și reprezintă un martor tăcut al transformării spectaculoase a emiratului, relatează publicația Euronews.

De-a lungul secolelor, fortul a îndeplinit roluri diverse, servind drept reședință pentru conducătorul local, centru administrativ de guvernare și chiar închisoare. În anul 1971, odată cu formarea Statelor Arabe Unite, edificiul a fost transformat în primul muzeu oficial din Dubai.

Procesul de restaurare început în anul 2021 a avut ca scop revitalizarea completă a spațiului expozițional. Reprezentanții Dubai Culture & Arts Authority subliniază că noua formulă muzeală va funcționa ca o veritabilă poartă de acces în istoria orașului, oferind atât turiștilor străini, cât și locuitorilor sau elevilor o perspectivă profundă asupra patrimoniului cultural local, dincolo de atracțiile moderne.

Muzeul restaurat îmbină arhitectura tradițională din piatră și chirpici cu tehnologii interactive moderne, artefacte rare și materiale de arhivă. Experiența vizitatorilor începe într-o nouă extindere subterană, unde galeriile contemporane explorează teme legate de tehnicile de apărare, conducere și meșteșuguri tradiționale, înainte de a face trecerea spre fortul istoric propriu-zis.

Printre elementele de atracție ale noii expoziții se numără „The Vault”, o galerie imersivă de lumini și sunete care ilustrează evoluția capacităților defensive ale Dubaiului de-a lungul secolelor.

O altă secțiune importantă este dedicată uneia dintre cele mai impresionante colecții de arme și armuri islamice din regiune, alături de spații educaționale interactive special concepute pentru copii.