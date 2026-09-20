Ai un telefon vechi acasă? Datorită inteligenței artificiale, chiar și dispozitivele stricate pot valora acum mai mult

Un telefon vechi, uitat într-un sertar ani la rând, poate valora mai mult decât și-ar imagina proprietarul. Cererea pentru dispozitive second-hand și piese reutilizabile a crescut semnificativ, pe fondul scumpirii cipurilor de memorie și al dezvoltării rapide a inteligenței artificiale, care a intensificat nevoia de componente electronice, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Piața telefoanelor second-hand, în plină expansiune

Date recente de pe platforma B-Stock, specializată în revânzarea dispozitivelor second-hand, arată că prețurile telefoanelor utilizate de la branduri precum Apple și Samsung au crescut în al doilea trimestru al anului 2026. În plus, structura dispozitivelor vândute s-a modificat: telefoanele din categoria C, cele cu semne evidente de uzură, au reprezentat 37,8% din vânzări, iar cele din categoria D, într-o stare mai proastă, au ajuns la 31,6%.

Dintre modelele Apple, iPhone 17 Pro Max se bucură de cel mai mare preț mediu pe piața second-hand. În cazul brandului Samsung, Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra și S24 Ultra sunt printre cele mai căutate dispozitive. După lansarea seriei Galaxy S26, prețurile unor modele premium mai vechi, precum Galaxy S23 Ultra, au crescut, ajungând la sume de până la 425 de dolari (aproximativ 360 de euro).

Valoarea ascunsă a componentelor reutilizabile

Un telefon cu ecran spart sau cu bateria uzată nu mai ajunge automat la gunoi, mai ales într-un context în care piesele noi sunt din ce în ce mai costisitoare. Componente precum ecranele, modulele camerei, bateriile, porturile de încărcare, difuzoarele, carcasele și plăcile de circuit rămân adesea funcționale, chiar dacă dispozitivul în ansamblu nu mai poate fi folosit.

Un telefon vechi de patru sau cinci ani poate fi încadrat în cea mai joasă categorie doar pentru că bateria sa nu mai funcționează, însă alte componente, precum camera sau ecranul, pot fi folosite fără probleme pentru a repara alte dispozitive.

Inteligența artificială, factor decisiv

Creșterea cererii pentru dispozitive second-hand este strâns legată de evoluția inteligenței artificiale, care necesită o cantitate tot mai mare de memorie. Aceasta, combinată cu prețurile tot mai mari ale pieselor noi, face ca reutilizarea componentelor existente să fie o soluție mai accesibilă din punct de vedere financiar.

În plus, utilizatorii păstrează telefoanele mai mult timp înainte de a le înlocui. Când totuși ajung pe piața de second-hand, multe dintre ele prezintă defecte precum baterii sau carcase uzate. În aceste cazuri, valoarea lor rezultă din părțile interne reutilizabile, care pot deveni resurse valoroase pentru reparații sau recondiționare.