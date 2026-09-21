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Cât costă cazarea studenților în noul an universitar. Tariful este în funcție de universitate și tipul de cameră

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
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Studenți care intră în cămin
Studenți care intră în cămin
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Anul universitar 2026-2027 bate la ușă, iar pentru studenți, găsirea unui loc de cazare rămâne o prioritate. De la căminele universitare, disponibile pentru mai puțin de un sfert dintre studenții din România, până la opțiunile private sau ofertele hotelurilor, variantele sunt diverse, dar vin la costuri și condiții variate, potrivit Euronews.

Cuprins:

Subvențiile acordate de stat joacă un rol esențial în stabilirea tarifelor, influențând semnificativ bugetul lunar al studenților.

Cât costă cazarea în căminele studențești

Prețurile variază considerabil în funcție de universitate și de facilitățile oferite.

Costul cazării studențești în România
Costul cazării studențești în România

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Politehnica București, studenții de la buget plătesc între 100 și 735 de lei pe lună dacă beneficiază de sprijin suplimentar, în timp ce cei cu subvenții standard achită între 365 și 1.000 de lei, în funcție de cămin.

La Academia de Studii Economice (ASE), cazarea variază între 250 și 350 de lei pe lună, iar în căminul Occidentului, destinat doctoranzilor, tarifele ajung la 800 de lei pentru o cameră dublă și 1.100 de lei pentru una single.

La Cluj-Napoca, studenții Universității Babeș-Bolyai plătesc între 158 și 270 de lei pe lună.

În Timișoara, căminele Politehnicii oferă cazare între 230 și 420 de lei, cu utilitățile incluse, în timp ce pentru studenții din afara UE, tariful ajunge la aproximativ 550 de lei.

La Iași, prețurile la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” variază între 190 și 815 lei, iar la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” tarifele sunt între 340 și 650 de lei.

Ghid cazare studenți România 2026-2027
Ghid cazare studenți România 2026-2027

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Peste 500.000 de studenți în România și 100.000 de locuri la căminele de stat

Deși România numără peste 500.000 de studenți, căminele de stat pot caza doar aproximativ 100.000 dintre aceștia, un procent important fiind concentrat în București.

Politehnica București, spre exemplu, dispune de 10.500 de locuri de cazare, cu 700 de spații noi disponibile într-un cămin modern, aproape finalizat.

„Avem trei tipuri de camere: cu doi în cameră, cu baie proprie, doi în cameră, cu baie la comun, trei în cameră, în toate căminele care sunt în reabilitate PNRR, cu patru în cameră în căminele de la P7 la P11”, explică Mihai Corocăescu, directorul administrativ al universității.

Pentru cei care nu reușesc să obțină un loc sau își doresc mai multă intimitate, opțiunile private sau cazarea în hoteluri rămân soluții alternative, deși mai costisitoare.

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Tags: Anul universitar ASE București Stiri Cluj Napoca Stiri Timisoara Stiri Iasi
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