Caz bizar în Austria: tribunalul din Vöcklabruck (nordul țării) cere ca Alois Haidinger, care ar avea 116 ani, dar e dispărut de 81 de ani, să se prezinte până pe 15 octombrie la audieri. Acesta a dispărut în Al Doilea Război Mondial, observă Heute.

Un caz neobișnuit atrage atenția justiției din Austria Superioară: Alois Haidinger, un bărbat teoretic în vârstă de 116 ani, este căutat de Tribunalul Districtual din Vöcklabruck pentru a-și confirma existența.

Haidinger, originar din Ottnang am Hausruck, ar fi împlinit 116 ani în aprilie 2026, devenind unul dintre cei mai vârstnici locuitori ai Austriei, dacă este încă în viață.

Totuși, bărbatul este considerat dispărut încă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar autoritățile nu l-au declarat oficial decedat.

În ciuda acestui fapt, numele său figurează încă în registrele de evidență ale locuințelor din Ottnang, unde deține un drept de locuire.

Cazul a ieșit la iveală în timpul unui schimb de terenuri în localitate, când autoritățile au descoperit că Haidinger figura ca proprietar. Astfel, a fost inițiată o procedură oficială pentru declararea decesului acestuia.

Justiția a stabilit termenul limită de 15 octombrie 2026 pentru ca Haidinger să se prezinte personal în fața instanței. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, el va fi declarat oficial decedat.

Astfel de situații nu sunt neobișnuite în Austria. În urma haosului provocat de cel de-Al Doilea Război Mondial, aproximativ 20.000 de austrieci sunt încă dați dispăruți, conform datelor oferite de Crucea Roșie din Austria Superioară.

Claudia Praher, reprezentantă a serviciului de căutare al Crucii Roșii, a declarat că „încă mai putem căuta aceste persoane sau informații despre soarta lor, dar numărul cererilor scade tot mai mult”.

În majoritatea cazurilor, rudele celor dispăruți sunt cele care inițiază aceste anchete, dorind să afle mai multe despre istoria familiilor lor. Cererile sunt adesea transmise către organizații internaționale pentru a verifica arhivele și cimitirele militare din alte țări.