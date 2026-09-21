5 linii STB, deviate și fără opriri la „Piața Sf. Vineri” de luni noapte, din cauza lucrărilor de la Pasajul Apărătorii Patriei

Traficul din zona Apărătorii Patriei din București se reorganizează începând cu noaptea de 21 spre 22 septembrie 2026, când lucrările de construcție a pasajului încep să afecteze circulația.

Cinci linii de autibuz vor fi deviate, iar restricțiile vor fi aplicate între orele 23:00 și 05:00, conform unui comunicat al operatorului de transport.

Modificări pentru liniile STB

Linia 102

Autobuzele acestei linii vor circula pe traseul obișnuit între capătul „Complex Pantelimon” și intersecția Str. Sergent Ion Iriceanu/Șos. Berceni/Str. Turnu Măgurele. Ulterior, pe sensul către „CFR Progresul”, vor urma un traseu modificat: Șos. Berceni, rond Piața Sudului, Str. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță, Str. Turnu Măgurele, revenind apoi pe traseul actual. Sensul opus rămâne nemodificat.

Linia 125

Autobuzele vor pleca de la „Peco Silflor Move” și vor urma traseul actual până la intersecția Șos. Berceni/Bd. Metalurgiei. De acolo, pe sensul către „Vulcan Berceni”, vor circula pe Bd. Metalurgiei și Str. Dumitru Brumărescu până la capătul de linie. Pe sensul opus, traseul rămâne neschimbat.

Linia 232

Pe sensul către „Valea Ialomiței”, traseul va fi deviat de la intersecția Șos. Berceni/Str. Turnu Măgurele/Str. Sergent Ion Iriceanu, continuând pe Str. Sergent Ion Iriceanu, Șos. Olteniței și Piața Sudului înainte de a reveni pe traseul obișnuit. Pe sensul către „Arcade Berceni”, autobuzele vor merge pe traseul standard până la intersecția Calea Văcărești/Șos. Olteniței/Str. Nițu Vasile (Piața Sudului), apoi vor urma Str. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță și Str. Turnu Măgurele, revenind pe traseul actual.

Linia 243

Autobuzele vor circula pe traseul de bază între „Lacul Tei” și intersecția Str. Sergent Ion Iriceanu/Șos. Berceni/Str. Turnu Măgurele. De acolo, pe sensul către „Emil Racoviță”, vor urma un traseu deviat: Șos. Berceni, rond Piața Sudului, Str. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță. Sensul opus nu suferă modificări.

Linia N106

Pe sensul către „Turnu Măgurele”, traseul va fi modificat începând de la intersecția Calea Văcărești/Șos. Olteniței/Str. Nițu Vasile (Piața Sudului), continuând pe Str. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță, Str. Turnu Măgurele și Bd. Alexandru Obregia. Traseul pe sensul opus rămâne neschimbat.

Autobuzele 323 și 385 nu mai opresc la „Piața Sf. Vineri”

Tot din 21 septembrie 2026, autobuzele liniilor 323 și 385 nu vor mai opri în terminalul „Piața Sf. Vineri”.

Potrivit STB, autobuzele vor vira la dreapta de pe Bd. Corneliu Coposu spre Str. Sfânta Vineri, oprind în stația „Piața Sf. Vineri”, amplasată pe banda curentă de circulație. Aceste vehicule nu vor mai intra în terminalul existent, dotat cu șine de tramvai.