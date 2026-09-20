Fragmente de dronă găsite în trei locuri diferite în Zona Exclusiv Economică a României din Marea Neagră

Mai multe fragmente de dronă au fost descoperite duminică, 20 septembrie, plutind în derivă în apele Mării Negre, în Zona Economică Exclusivă a României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN). Fragmentele au fost semnalate de mai multe nave comerciale care tranzitau zona.

Conform MApN, Centrul Maritim de Coordonare a informat SCOMAR (Sistemul Complex de Observare, Supraveghere și Control al Traficului la Marea Neagră) despre prezența obiectelor, aflate în trei locații diferite. O echipă de scafandri EOD (dezamorsare explozivi) din cadrul Forțelor Navale Române a fost trimisă, la bordul unei ambarcațiuni aparținând Ministerului Afacerilor Interne (MAI), pentru a investiga situația și a evalua obiectele semnalate.

La scurt timp după plecarea din port, echipa EOD a identificat un prim fragment de dronă, la aproximativ 37 de mile marine de Constanța. Obiectul, recuperat de militari, a fost evaluat și s-a constatat că nu prezenta risc pirotehnic. În zona inițial semnalată de navele comerciale nu au fost descoperite alte resturi.

În jurul orei 17.30, scafandrii de luptă au ajuns în a doua locație, situată la circa 42 de mile marine de Constanța, unde au identificat un alt fragment de dronă, semnalat anterior de remorcherul Apollo. Nici acest element nu prezenta încărcătură explozivă, fiind recuperat în siguranță la bordul ambarcațiunii MAI.

Cea de-a treia locație a fost indicată de echipajul navei Campos Tide, care raportase un alt fragment de dronă plutind în derivă. În jurul orei 19.00, echipa EOD a reușit să recupereze fragmentul din zona situată la aproximativ 33 de mile marine de Constanța. Și în acest caz, nu au fost detectate riscuri pirotehnice.