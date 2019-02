Aventuri de Paște într-o lume plină de tradiții (PUBLICITATE)

Algeciras, orașul spaniol cu influențe marocane

Spania se află pe locul trei mondial ca număr de turiști datorită amestecului fascinant dintre modernitate, tradiție și peisaje pitorești, fie că vorbim despre orașele populare sau despre insulele sale fantastice. Sunt o mulțime de locuri pe care merită să le descoperi aici, însă în circuitul de la Europa Travel vei face cunoștință cu un orășel mai puțin promovat, dar cu un farmec unic. Algeciras este cel mai sudic oraș spaniol dar și locul ce desparte practic două culturi și două teritorii, fiind un excelent punct de plecare spre Gibraltar și bineînțeles, Maroc.

Orașul portuar din regiunea Cadiz se mândrește cu o arhitectură specific andaluză, cu superbe viluțe albe și acoperișuri din țiglă înlănțuite de-a lungul străzilor pietruite pline de palmieri, fiind o adevărată plăcere să te plimbi fără nicio noimă în acest loc.

Traversează Strâmtoarea Gibraltar

Opțional, Europa Travel îți propune să explorezi Gibraltarul, mica colonie britanică aflată la confluența dintre Marea Mediterană și Oceanul Atlantic, fiind un loc înțesat de legende, unde vei găsi o mulțime de bijuterii istorice. Te vei aventura aici în rezervația maimuțelor, Gibraltar fiind singurul loc din Europa unde macacii trăiesc liberi și care, dacă nu ești atent, îți fură pălăria, fructele sau orice obiect ai în mână.

Din Europa Point – punctul de belvedere, vei putea capta cele mai bune priveliști asupra Stâncii lui Hercule și spre teritorului Africii. O experiență unică de care te vei bucura în acest circuit este traversarea Stâmtorii Gibraltar până la orașul portuar Tanger, renumit pentru amestecul între stilurile marocan și andaluz.

Descoperă capitalele imperiale ale Marocului!

După ce ai făcut cunoștință cu Tanger, călătoria în Maroc devine și mai palpitantă odată ce pornești în descoperirea fostelor capitale imperiale dominate de palate somptuoase, medine antice și hammam-uri mozaicate. Capitala marocană, Rabat are o poziție fantastică pe coasta Atlanticului, și păstrează în stare foarte bună Oudaya Kasbah – cetatea veche ce protejează între zidurile din piatră, Moscheea Kasbah, cea mai veche din oraș, Fântâna Merinid și numeroase ceainării și străzi transformate în bazare, de unde poți cumpăra de la covoare la condimente, totul la prețuri negociate ca la carte.

Casablanca, cel mai cosmopolit oraș din lumea islamică își păstrează totuși, în mare parte, caracterul tradițional mai ales în Medina Antică, unde găsești vechi clădiri în stil tradițional ce au fost construite înainte ca orașul să fie modificat de francezi. Plimbă-te în Piața Mohammed V dominată de impozantul Turn cu Ceas și de Palatul de Justiție, descoperă Moscheea Hassan II, cea mai mare din țară cu o sală de rugăciune ce adăpostește 25.000 de pelerini, și cel mai înalt minaret din lume. Iar apoi vizitează cel mai de seamă obiectiv clădit în timpul ocupației franceze, Biserica Notre Dame de Lourdes, o bijuterie gotică.

Marrakech, orașul roz ce a fost condus de berberi și almoravizi, te surprinde prin amestecul uluitor între stilul islamic și cel modern cu influențe andaluze, contrastele marocane cele mai evidente pot fi surprinse în Medina Antică și Piața Jemaa el Fnaa, zone parte din UNESCO. Bifează și locuri ca Moscheea Koutoubia, un exemplu fin al mai multor stiluri arhitecturale și El Badi Palace, unul dintre 'palatele incomparabile' ale Marocului.

Fez, capitala religioasă a Marocului este singurul loc din țară unde accesul cu automobile este absolut interzis. Medina Antică Fes el Bali face parte din UNESCO, datorită faptului că aici trăiesc și astăzi aproape 70.000 de oameni exact așa cum o făceau acum câteva sute de ani.

Plimbări pe cămilă în deșert

Nimic nu se compară cu o aventură în deșert, Europa Travel îți propune în acest circuit de Paște să traversezi Munții Atlas spre Ouarzazate, poarta de intrare în deșertul Sahara, după ce vei face o oprire în Tiz-in-Tichka, așezarea berberă aflată la cea mai mare altitudine din Africa. La apus poți face o plimbare pe cămilă sau cu o mașină 4×4 pe dunele aurii ale nemărginitului deșert marocan.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Circuit Paste: Spania-Maroc-Gibraltar – tarif: 749 euro/persoana, 11 zile (2 nopti in Algeciras, 2 nopti in Casablanca, 1 noapte in Marrakech, 1 noapte in Quarzazate, 1 in Erfoud –Merzouga, 2 nopti in Fez, 1 noapte in Rabat), cazare cu mic dejun la hoteluri de 3*-4*, transport avion, transfer ferry (Algeciras – Tanger – Algeciras), tururi, transferuri si excursii conform program, asistenta turistica. *Oferta Speciala – Bonus in valoare de 45 Euro, constand in excursia la Gibraltar! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.