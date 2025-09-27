Cele mai bune destinații din Europa pentru iubitorii de vinuri. România e în top 10

Experiențele de călătorie bazate pe vin și mâncare sunt mai populare ca niciodată, peste 91% dintre călători, în special cei cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani, exprimându-și interesul, potrivit unui studiu realizat de furnizorul de turism și activități TUI Musement, care a lansat primul Index European al Turismului Vinicol.

Clasamentul, bazat pe cinci criterii cheie precum suprafața viticolă, vinuri DOP/IGP sau premiile internaționale, a desemnat Franța, Italia și Spania ca fiind cele mai atractive destinații pentru iubitorii de vinuri.

Turismul viticol atrage tot mai multe persoane – Foto: Ioana Ion

Topul este completat de Portugalia și Grecia, urmate de Ungaria, Germania, România, Austria și Bulgaria.

Astfel, România intră în top 10 al destinațiilor viticole europene, regiunea Dealu Mare fiind evidențiată pentru tradiția și recunoașterea sa internațională.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Recomandări Povestea cafenelei Capșa, templul „cancanului și al farnientei” unde femeile nu îndrăzneau să intre. Curcanul „țintirom”, anulat de ciocolatele Frantz-Iosef Suveranul

„Schimbarea este determinată de ocaziile axate pe mâncare, de la prânz la cină, până la cine private. Vinul nu este cel care conduce, ci este implicit în toate acestea.”, a subliniat James Osborn, directorul Hambledon Wine Estate din Hampshire, explicând diversificarea ofertelor prin experiențe culinare și evenimente speciale.

Exemple similare apar și în Spania, unde crama Ramón Bilbao din Rioja a adăugat la experiențele sale ateliere de pictură, evenimente muzicale și chiar spectacole de circ.

Gastronomia rămâne un punct central, prin asocierea preparatelor locale cu vinuri regionale.

Conform raportului, turismul viticol va juca „un rol esențial în atragerea de noi publicuri și consumatori, ca instrument de fidelizare și ca segment care deja privește dincolo de sustenabilitate, către turismul regenerativ.”

Studiul a analizat toate statele UE cu peste 500 de hectare de podgorii, oferind o imagine clară a evoluției turismului viticol în Europa.

Alte trei destinații din Europa sunt ideale pentru o vacanță de toamnă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE