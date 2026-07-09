În luna mai, Bonnie Tyler a fost dusă de urgență la un spital din Faro, Portugalia, pentru o operație de urgență la intestin și plasată în comă indusă pentru a-i ajuta recuperarea.

Luna trecută, un purtător de cuvânt a declarat că a ieșit din comă, dar a rămas foarte bolnavă la terapie intensivă.

La momentul respectiv, au spus că starea ei se îmbunătățește și că medicii sunt „încrezători” că se va recupera – deși progresul este „lent”.

De asemenea, au anulat sau amânat datele turneului de vară al cântăreței, dar sperau ca unele din cursul anului să poată avea loc.

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