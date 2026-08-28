Studiul a evaluat peste 50 de destinații populare de pe continent, vizând exclusiv orașele în care bugetul mediu zilnic de vacanță se menține sub pragul de 100 de euro pe persoană. Calculul agenției a inclus costurile medii pentru o noapte de cazare la un hotel de trei stele, o masă la un restaurant ieftin, o cafea, abonamentul zilnic pentru mijloacele de transport în comun și biletele de intrare la principalele atracții turistice.

Bucureștiul, devansat doar de Tirana

Potrivit datelor centralizate, o zi de vacanță în București costă un turist străin în medie 66 de euro pe persoană. Printre atuurile Capitalei noastre se numără prețurile scăzute la mâncare și transport. Experții britanici au notat că o cină în oraș costă în medie puțin peste 12 euro, în timp ce un abonament zilnic pentru mijloacele de transport de suprafață ajunge la doar 1,50 euro.

Singurul oraș european care a depășit Bucureștiul la capitolul accesibilitate este Tirana. Capitala Albaniei a ocupat prima poziție cu un cost mediu zilnic de 59 de euro pe persoană. În Tirana, o noapte de cazare la un hotel de trei stele costă aproximativ 32 de euro de persoană, o cină la un restaurant accesibil ajunge la 8,50 euro, iar o bere locală poate fi cumpărată cu doar 1,50 euro.

O agenție britanică de turism include Bucureștiul pe lista celor mai ieftine destinații de vacanță din Europa. Orașele care completează topul
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Europa de Est și Turcia domină topul călătoriilor ieftine

Schimbarea obiceiurilor de călătorie din ultimul an, cauzată de creșterea prețurilor la combustibilul pentru avioane și de scumpea generalizată a zborurilor pe distanțe lungi, i-a determinat pe turiști să caute opțiuni mai aproape de casă.

Clasamentul realizat de Thomas Cook arată că primele poziții sunt ocupate aproape în totalitate de destinații din Europa de Est și Turcia. Locul al treilea este împărțit de orașele Antalya (Turcia) și Varșovia (Polonia), ambele cu un cost mediu zilnic de 78 de euro pe persoană, în timp ce Istanbulul se află pe locul al cincilea, cu un buget mediu de 82 de euro pe zi.

Reprezentanții agenției britanice subliniază că aceste zone își vor pierde în curând statutul de „secrete bine păstrate” datorită afluxului tot mai mare de vizitatori.

Destinațiile din Europa de Est și Turcia oferă un raport calitate-preț imbatabil în acest moment, iar valul de turiști din vestul continentului este o consecință firească a scumpirilor din capitalele tradiționale precum Paris sau Londra.

Clasamentul celor 13 orașe europene ideale pentru un buget redus în septembrie

Ierarhia completă a destinațiilor cu cel mai bun raport calitate-preț include atât capitale est-europene, cât și orașe consacrate din vestul și sudul continentului.

Pe locurile următoare din clasament se situează orașele turistice turcești și poloneze Muğla și Cracovia, ambele cu un cost mediu zilnic de 87 de euro. Top zece este completat de Vilnius (Lituania) și Frankfurt (Germania), ambele înregistrând o medie de 90 de euro pe zi, urmate de orașul francez Lyon, cu 91 de euro pe zi.

Ultimele trei poziții din lista celor 13 destinații recomandate sub pragul de 100 de euro le aparțin orașelor Tallinn (Estonia, 93 de euro pe zi), Heraklion (Grecia, 99 de euro pe zi) și Porto (Portugalia), care atinge limita maximă a analizei, cu un cost mediu zilnic de 100 de euro pe persoană.

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