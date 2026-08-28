„În urma finalizării demersurilor de identificare a victimelor incendiului produs la data de 21 august 2026, în orașul Thusis, (Confederația Elvețiană), autoritățile elvețiene au informat Ambasada României la Berna cu privire la faptul că printre persoanele decedate se află și doi cetățeni români”, a anunțat MAE, care a transmis condoleanțe familiilor celor doi cetățeni români decedați.

Instituția condusă de Oana Țoiu a adăugat că Ambasada României este în contact permanent cu autoritățile elvețiene și este pregătită să ofere asistență consulară.

Românii pot cere asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna. Telefon call-center: +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47. De asemenea, cei care au o situație specială și urgentă pot suna la telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

Reamintim că un incendiu de proporții a distrus în noaptea de joi spre vineri, 20/21 august, o clădire din localitatea elvețiană Thusis, situată în cantonul Graubünden. Imobilul, care găzduia un restaurant la parter și mai multe apartamente la etaj, a fost complet cuprins de flăcări. La câteva zile după incendiu, autoritățile locale au anunțat că patru persoane au murit.

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