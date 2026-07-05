Capcana suburbiilor americane

Cruciada virală pe trotuare a lui Gary Miller a început cu o îngrijorare persistentă. Cardiolog și politician local, Miller nu putea scăpa de gândul că un copil mic ar putea fi lovit de o mașină când încerca să traverseze un drum aglomerat din Danville, Virginia, pentru a ajunge la magazinul alimentar. Și dacă el se afla la volan?

Ceea ce a început ca o simplă apariție amuzantă s-a transformat rapid într-o poveste profundă despre comunitate, respectul pentru cei în vârstă și detaliile urbane pe care cei mai mulți dintre noi le ignorăm în fiecare zi.

Gary Miller, un cardiolog și politician local din SUA, a devenit faimos la nivel internațional pentru determinarea sa de a construi trotuare în America, o țară dominată de mașini și suburbii uriașe, complet neprietenoase cu pietonii, relatează CNN.

Sistemul rezidențial din Statele Unite reprezintă cel mai mare obstacol în calea planurilor urbanistice propuse de Gary Miller. Suburbiile americane s-au dezvoltat istoric sub forma unor comunități uriașe, extrem de aglomerate și întinse pe suprafețe vaste, dar aproape complet rupte de marile centre urbane sau de zonele comerciale.

În aceste cartiere, trotuarele lipsesc cu desăvârșire, străzile fiind concepute doar pentru a asigura accesul mașinilor din garaj direct către arterele principale.

„Mi-a fost teamă că aș putea să lovesc pe cineva”

Prin determinarea sa de a schimba această paradigmă, bătrânul politician nu doar că încearcă să aducă asfaltul acolo unde lipsește, ci provoacă o mentalitate colectivă veche de decenii, încercând să demonstreze că orașele viitorului trebuie să fie construite pentru oameni, nu doar pentru vehicule.

„Merg pe-acolo cu mașină când se lasă întunericul. Mi-a fost sincer teamă că aș putea să lovesc pe cineva”, spune bătrânul de 78 de ani care este consilier local în orașul din Virginia.

Astfel, bunicul simpatic a început, în urmă cu 4 ani, construcția de trotuare de-a lungul Kemper Road, un cartier abandonat de investiții, populat predominant de o populația afro-americană.

Miller a reușit să construiască acolo în jur de 488 de metri noi de trotuar și treceri de pietoni. Clipul său de campanie „a luat foc” și s-a viralizat cu forță săptămâna aceasta, iar America pare îndrăgostită de bătrânel.

Patru milioane de vizualizări pe TikTok și Twitter

„Când vorbim de siguranța publică, nu pare că trotuarele sunt primul lucru care ne vine în minte”, spune Miller, îmbrăcat în niște pantaloni gri ridicați până deasupra taliei, un tricou polo turcoaz și încălțat cu mocasini de piele, în clipul său de campanie.

„O stradă cu trotuar este o stradă mai sigură și face un cartier mai sănătos”, continuă el.

„Ce s-a întâmplat aici”, se întreabă Miller, părând nedumerit și ținându-și brațele deschise larg. Mai departe, el coboară de pe trotuar într-o zonă nepavată, pe care e greu de mers și care e plină de iarbă și buruieni.

Clipul video a strâns mai bine de patru milioane de vizualizări pe TikTok și Twitter și încă 175 de mii de like-uri pe Instagram.

Miller are „o talie din Biblie”

Însă această viralizare l-a speriat. Miller este șocat de cât de faimos a devenit pe rețelele sociale. Dar reacția la clipul său spune multe despre cum arată politica și conducerea politică din SUA, în 2026.

Bătrânul politician local a devenit imaginea bunei guvernări pentru că americanii sunt furioși pe politicienii obișnuiți care par incapabili să construiască ceva. Oamenii sunt furioși pentru că au ajuns să fie uimiți de faptul când se construiește ceva atât de normal și dev și de obișnuit precum un trotuar.

Oamenii își doresc cu disperare o guvernare care să poată să livreze servicii și infrastructură de bază. Când cineva chiar face ceva, totul se transformă în sărbătoare.

Pe de altă parte, clipul s-a viralizat și datorită faptului că Miller are stil.

Un utilizator de pe Twitter remarcă cu umor că Miller are „o talie din Biblie”. „Ascunde oare trotuarul la el în pantaloni?”, se continuă în mesaj.

Dar multe dintre comentarii arată că oamenii își doresc tot mai mult lideri locali care se concentrează să le rezolve problemele de zi cu zi. Miller a reușit ceva extraordinar – să-i facă pe oameni să simtă că există și o politică a acțiunii și bunăvoinței, nu doar a vorbelor și retoricii.

„Votantul american plânge după un bătrânel cu pantalonii până-n gât care nu a deschis niciodată «Instaface-ul» și care vrea să rezolve o problemă tangibilă pentru oameni”, a scris un alt utilizator pe Twitter.

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