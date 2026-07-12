Lotul-surpriză din Autostrada Transilvania A3 care ar putea fi gata în decembrie 2026: Cu 5 luni înainte de termen

Lucrările ar putea fi gata cu cinci luni înainte de termenul contractual

Asociația Pro Infrastructură a precizat duminică, 12 iulie, într-o postare pe rețelele sociale, că lotul Biharia – Chiribiș din Autostrada A3 ar putea fi „marea surpriză din decembrie 2026”.

Acest tronson de 28,55 de kilometri se află în întregime în județul Bihor și unește localitatea Biharia, situată în zona metropolitană a municipiului Oradea, cu localitatea Chiribiș, aflată în nord-estul județului, în apropiere de Marghita.

„Mobilizarea este foarte bună pe cei 28,55 de kilometri între Biharia (Oradea Nord) și Chiribiș, parte din Autostrada Transilvania. Sunt șanse reale ca antreprenorul să reușească să dea în trafic lotul în decembrie, mult înainte de termenul contractual, mai 2027, fără extensii de timp și giumbușlucuri birocratice. Doar câteva structuri nu sunt suprabetonate, iar la terasamente avem asfalt pe multe zone”, a scris Asociația Pro Infrastructură, pe Facebook.

Pro Infrastructură mizează că CNIR și constructorul vor să demonstreze că pot

Lucrările sunt realizate de o asociere de constructori români – Precon Transilvania și Citadina 98, ambele companii făcând parte din grupul bihorean Selina, controlat de omul de afaceri Beniamin Rus. Valoarea contractului de proiectare și execuție pentru lotul Chiribiș-Biharia din A3 este de 785 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, Programul Transport 2021-2027.

Reprezentanții ONG-ului susțin însă că mai este „foarte mult de muncă”

„Noi mizăm nu atât de mult pe volumul de lucrări rămas – este încă FOARTE mult de muncă -, ci pe faptul că atât constructorul, cât și CNIR, vor să demonstreze că pot. Beniamin Rus, proprietarul grupului Selina, are multe păcate istorice de spălat. Nici nu vrem să ne aducem aminte. Iar Gabriel Budescu, directorul general CNIR, vrea cu siguranță să arate că noua Companie de Drumuri NU este aceeași Mărie, dar cu altă pălărie”, potrivit sursei citate.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Contractul a fost semnat în 3 aprilie 2024 între CNAIR și Precon, iar peste un an, în aprilie 2025, a fost transferat noii companii de drumuri, CNIR. Ordinul de începere aferent proiectării a fost dat în mai 2025, cu scadență în 6 luni. Execuția, 18 luni, a început în teren pe 8,5 km în 24 iulie 2025 și din 29 septembrie 2025 constructorul a putut lucra și pe restul de 20 de kilometri ai lotului, potrivit Pro Infrastructură.

„Dacă se aliniază astrele și actorii trag la maxim, în decembrie 2026 vom circula pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca (și mai departe spre Târgu Mureș), evident cu excepția segmentului de 40 km dintre Nușfalău și Poarta Sălajului, care include traversarea Meseșului prin cel mai lung tunel rutier din țară”, a mai precizat ONG-ul.

Iar acest lucrări vor reconfigura decisiv traficul dintre Cluj și Oradea.

„Opinăm că ruta dintre Cluj-Napoca și Oradea se va reconfigura masiv: mulți șoferi vor prefera să folosească A3 în locul mortalului DN1, deși vor ocoli. Mai presus de orgolii și competiție, viața are prioritate și antreprenorii trebuie să finalizeze șantierele în cel mai scurt timp posibil”, au conchis reprezentanții Asociației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE