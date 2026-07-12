Evenimentul a început cu sfânta liturghie, oficiată sub conducerea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de ierarhi ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei și de un sobor de clerici din cadrul Patriarhiei Române.

La ceremonia de întronizare au fost prezenți ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, ministrul interimar al culturii al Republicii Moldova, Cristian Jardan, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, deputatul Virgiliu Pâslariuc, precum și numeroși credincioși de pe ambele maluri ale Prutului.

După ce Înaltpreasfințitul Părinte Casian a citit Gramata Patriarhală de întronizare, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, i-a înmânat noului mitropolit al Basarabiei mantia, crucea și engolpionul, camilafca neagră cu cruce și cârja arhierească – însemne ale rangului de mitropolit. Din partea Patriarhului României, noul mitropolit a primit în dar o cruce de binecuvântare, notează basilica.ro.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a subliniat că noul Mitropolit al Basarabiei primește misiunea de a sluji credincioșii din Chișinău și din întreaga Republică Moldova. „Părintele mitropolit Antonie primește astăzi slujba aleasă la Chișinău și în întreaga Republică Moldova. Primește îndemnul să stăruiască în învățătură și să împartă fiecăruia, cu firească nevinovăție, ceea ce se cuvine în parohii, mănăstiri și așezăminte bisericești”, a transmis Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

În discursul său, noul mitropolit a spus, printre altele, că se va strădui să aibă o bună colaborare cu autoritățile Republicii Moldova și și-a exprimat dorința de a încheia cu Guvernul de la Chișinău un acord de parteneriat social și cultural.

„Înțeleg ce responsabilitate mare îmi revine de-acum încolo. (…) Avem cu toții aceeași misiune: creșterea și prosperarea Mitropoliei Basarabiei. (…) Îmi asum această cruce deloc ușoară și într-un timp cu totul special pentru Mitropolia Basarabiei, cu speranța că bunul Dumnezeu va fi în preajma mea.

Mitropolia Basarabiei îi așteaptă cu drag și cu răbdare pe toți fiii ortodocși ai acestui spațiu să revină acasă. (…) Ca buni cetățeni, ne vom strădui să avem o bună colaborare cu autoritățile statului spre binele creștinilor noștri. (…) În acest sens, anunțăm dorința noastră de a încheia cu Guvernul de la Chișinău un acord de parteneriat social și cultural”, a declarat Mitropolitul Antonie.

Numirea lui ÎPS Antonie (63 de ani) în fruntea Mitropoliei Basarabiei a fost decisă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, după retragerea Înaltpreasfințitului Părinte Petru (79 de ani) din motive de vârstă și de sănătate.

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