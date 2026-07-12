Polițiștii Biroului Rutier Galați l-au testat pe șofer cu aparatele din dotare și au descoperit o concentrație de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, au fost identificate indicii privind prezența unor substanțe interzise în organismul acestuia.

„Pentru a se stabili cu exactitate alcoolemia și consumul de substanțe interzise, conducătorul auto a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice”, au declarat reprezentanții Poliției.

Un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă a fost deschis, iar ancheta continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale accidentului.

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