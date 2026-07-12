Potrivit ziarului american, traficul de droguri a devenit principala sursă de finanțare a mercenarilor Wagner, cunoscuți cândva pentru implicarea lor în războiul din Ucraina. Această activitate ilicită a luat avânt mai ales după moartea fondatorului Wagner, Evgheni Prigojin, care a decedat într-un accident aviatic misterios produs pe 23 august 2023 în Rusia, la nici două luni după organizarea unei rebeliuni împotriva Ministerului Apărării de la Moscova.

Sub conducerea lui Pavel Prigojin (28 de ani), fiul lui Evgheni Prigojin, mercenarii Wagner aflați în Republica Centrafricană fac contrabandă mai ales cu tramadol, un analgezic opioid sintetic cunoscut ca „drogul săracilor”.

Opioidul este fabricat în India și apoi transportat în Republica Centrafricană via Republica Democrată Congo, după care este distribuit în alte părți. Substanța este vândută în principal minerilor locali, participanților la mitinguri proruse, militanților, precum și membrilor Gărzii Prezidențiale și miliției Sharks.

Potrivit Universității Uppsala, creșterea consumului de tramadol în Republica Centrafricană a coincis cu o creștere de aproape 20% a numărului de morți în luptele pentru controlul asupra regiunilor acestei țări.

Opioidul ajută totodată Wagner să mențină controlul asupra unor mine de aur, care aduc grupării de mercenari aproximativ 180 de milioane de dolari anual.

Aproximativ 500 de mercenari Wagner se află în prezent în Republica Centrafricană. Centrul African pentru Studii Strategice afirmă că acești mercenari s-au infiltrat puternic în sistemul politic și militar și au subjugat efectiv țara din centrul Africii.

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