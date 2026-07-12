Intervenție dificilă pentru salvarea unui monument istoric

Podul, construit între anii 1859-1860 și cunoscut drept „Podul Morii”, a fost restaurat în luna iulie în urma unei acțiuni care a implicat efortul echipei „Ambulanța pentru Monumente”, al autorităților locale și al comunității din Gura Râului. Podul din lemn, unicul din judeţul Sibiu încă funcţional, este clasificat în mod oficial ca monument istoric.

Eugen Vaida, coordonatorul Ambulanței pentru Monumente, a explicat pentru publicația Turnul Sfatului, importanța acestei colaborări: „După cum știți, ce facem noi se leagă foarte mult de comunități. Nici nu ar avea rost să facem lucrurile acestea dacă nu ar beneficia de pe urma lor foarte mulți oameni”.

Restaurarea a durat cinci săptămâni, iar dificultățile întâmpinate au fost considerabile.

„Nu ne așteptam să fie atâtea elemente putrede. Inițial am văzut că era doar prăbușit pe o parte, dar când am dezgropat era moloz peste tot, era pământ, am observat că mai are încă o talpă, dedesubt încă o talpă. Erau putrede și ne-am dat seama că a trebuit să înlocuim de patru ori mai multe elemente decât ne-am propus inițial”, a explicat Vaida.

Peste 100 de voluntari implicați

Proiectul a mobilizat peste 100 de voluntari din întreaga țară, printre care studenți la arhitectură, studenți la industria lemnului sau ingineri.

Sorin, proprietarul podului, a subliniat importanța implicării tuturor părților pentru succesul proiectului: „Eu vreau doar să mulțumesc Ambulanței și Primăriei pentru că împreună noi am făcut un mix pentru a face realizabilă restaurarea acestui pod. Cred că unii fără alții nu puteam. Este o onoare pentru noi și o mare emoție că am reușit să-l restaurăm”.

Podul acoperit din localitatea sibiană Gura Râului, o construcție istorică realizată cu grinzi din lemn încrucișate, traversează râul Cibin pe o deschidere de aproximativ 12 metri, evitând astfel potentialele distrugeri cauzate de inundațiile frecvente ale secolului XIX.

Potrivit Turnul Sfatului, cea mai importantă sursă documentară despre pod este monografia satului scrisă în 1894 de preotul Ioachim Muntean.

Profesorul Dumitru Cîmpean a relatat o legendă locală legată de acest loc: o ceată de voinici condusă de un anume „Breazu” s-a stabilit în zonă după ce a ajuns la o înțelegere cu localnicii. Aceștia le-ar fi construit chiar și o moară, cunoscută sub numele de „Moara lu» Cornel”, pentru a-i face să devină mai cooperanți.

„Reușita acestui pod constă în calitatea restaurării și în faptul că dacă noi vom putea să fim atât de isteți, să-l valorificăm în continuare, acest pod va dăinui prin cultură și turism”, a declarat profesorul Cîmpean pentru publicația citată.

Podul, destinat în trecut să servească drept legătură între zonele satului, va avea acum un nou rol: acela de a găzdui evenimente culturale, contribuind la viața comunității și la păstrarea moștenirii sale culturale pentru generațiile viitoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE