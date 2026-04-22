Ghenadi Ziuganov (81 de ani) a evitat să dea vina direct pe liderul autocrat rus Vladimir Putin și a cerut doar guvernului condus de premierul Mihail Mișustin să ia măsuri pentru a evita un astfel de scenariu.

„V-am spus de zece ori – economia se va prăbuși în mod inevitabil. Primul trimestru a fost un colaps total. Dacă voi nu adoptaţi de urgenţă măsuri financiare, economice şi de altă natură, până în toamnă ne aşteaptă o repetare a ceea ce s-a întâmplat în 1917. Nu avem dreptul să repetăm asta. Haideţi să luăm nişte decizii!”, a declarat liderul comuniștilor ruși în cadrul unei sesiuni plenare a Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului Federației Ruse.

Ghenadi Ziuganov, liderul comuniștilor ruși Foto: Profimedia

Rusia, o mare închisoare controlată de FSB

Afirmația lui Ziuganov precum că nu și-ar dori o revoluție precum cea din 1917 este una paradoxală având în vedere că evenimentul de acum 109 ani a dus la căderea ultimului țar și la preluarea puterii de către bolșevici, care au perpetuat teroarea în Rusia și peste granițele ei. Însă Ziuganov și partidul său fac parte din „opoziția controlată” din Rusia și tolerată de Putin pentru a oferi aparența unui pluralism politic.

În pofida avertismentului lui Ziuganov, nu există semne de tulburări sociale grave în Rusia, pe fondul unei cenzuri stricte de război, interzicerii protestelor, pedepselor lungi cu închisoarea pentru disidenţi şi creşterii influenţei Serviciului Federal de Securitate (FSB), principalul succesor al KGB-ului sovietic, notează Reuters.

Inflația reală din Rusia este estimată la 15%

Serviciile suedeze de informații estimează că inflația reală din Rusia a ajuns deja la 15%, de aproape trei ori mai mare decât cifra oficială de 5,87% prezentată de Rosstat la sfârșitul lunii martie.

Ministrul Dezvoltării Economice, Maksim Reșetnikov, a recunoscut recent o deteriorare semnificativă a situației economice a Rusiei în ultimii ani, care este resimțită cel mai acut de către întreprinderi. Potrivit lui Reșetnikov, datoriile antreprenorilor față de furnizori și contractori sunt în creștere. Rosstat le estima la 8,2 trilioane de ruble (93,3 miliarde de euro) la sfârșitul lunii ianuarie.

Industria prelucrătoare și comerțul se confruntă cu cele mai mari probleme. Dintre întreprinderile industriale, producătorii de produse petroliere sunt cei mai afectați. Printre cauze figurează scăderea PIB-ului, reducerea cererii și creșterea impozitelor.

„Criza economică prinde amploare și a ajuns deja la întreprinderile mari, care de regulă sunt mai stabile financiar decât întreprinderile mici și mijlocii”, subliniază Ilia Sokolov, cercetător principal la Institutul Gaidar.

Vladimir Putin insistă ca toți rușii să lucreze „pentru front”

Săptămâna trecută, Vladimir Putin a abordat timid problemele economice ale Rusiei, dar săptămâna aceasta a transmis că întreaga țară ar trebui să lucreze „pentru front”, așa cum a făcut pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial, observă Radio Svoboda.

Economia Rusiei e aproape de dezastru, iar „Putin nu realizează cât de rea e situația”, comentează Tagesspiegel. De mai bine de patru ani, Rusia desfășoară o invazie costisitoare și marcată de pierderi grele în Ucraina. În această perioadă, sancțiunile occidentale au fost, de asemenea, înăsprite de mai multe ori. Se va prăbuși oare economia rusă, dependentă de exporturile de combustibili fosili, sub această presiune?

Războiul din Iran ar fi putut aduce venituri neașteptate din petrol în vistieria de război. Cu toate acestea, Thomas Nilsson, șeful serviciului suedez de informații militare, vede o „problemă sistemică” a economiei ruse, care se manifestă inclusiv în sectorul în plină expansiune al industriei militare. „Nu este un model de creștere sustenabil să produci echipamente pentru război care sunt apoi distruse pe câmpul de luptă”, subliniază el.

Industria militară din Rusia înregistrează pierderi, dacă excludem producția de drone. Problemele constau în corupție și în dependența de creditele băncilor de stat, precizează Nilsson pentru „Financial Times”. Însă Kremlinul manipulează datele în mod sistematic, deoarece lumea nu trebuie să afle nimic despre aceste dificultăți.

Un academician rus a fost aplaudat la scenă deschisă când l-a criticat pe Vladimir Putin

În acest context, un renumit academician rus a fost aplaudat la scenă deschisă la o conferință organizată Moscova când l-a criticat pe Vladimir Putin din cauza situației economice din Rusia.

„Venitul pe cap de locuitor în Rusia este cel mai mic din Europa. Chiar și cele mai sărace regiuni din China depășesc cele mai sărace regiuni din Rusia,” a declarat Roman Nigmatulin, adăugând că populația Rusiei scade cu 600.000 de oameni anual.

„Am pierdut totul și suntem încă cei mai săraci”, a conchis economistul rus.

