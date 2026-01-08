Potrivit oficialului, penultimul zbor al președintelui la Paris a avut un cost total de aproximativ 30.000 de euro, iar facturile pentru cel mai recent zbor nu au fost încă emise.

Radu Miruță a precizat că aeronava Spartan nu a putut ateriza marți seară la București, așa cum era planificat, din cauza condițiilor meteo.

„Starea meteo de la București în momentul când aeronava ar fi trebuit să aterizeze era sub nivelul pentru care aparatul de zbor Spartan al MApN este dotat să aterizeze. Dacă plafonul de nori este mai jos de 60 de metri și vizibilitatea este la sub 600 de metri, acest aparat de zbor nu poate ateriza, mai ales în condițiile în care la bord este președintele României. Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează și în condiții meteorologice mai proaste decât cele cu minimă siguranță, însă nu se întâmplă asta cu președintele la bord”, a declarat ministrul Apărării, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook.

De asemenea, plecarea din Paris a președintelui Nicușor Dan fost amânată miercuri dimineață din cauza ninsorilor și a nevoii de degivrare a aeronavei.

„Avionul a fost pregătit, avionul nu are absolut nicio problemă, însă ninsorile, cu nevoia de degivrare, cu capacitatea aeroportului de a degivra și de a elibera pista de zăpadă, nu au permis rulajul pe pistă”, a explicat Miruță.

Ministrul Apărării a detaliat structura costurilor asociate utilizării aeronavei Spartan de către președintele Nicușor Dan.

„Există două componente ale acestor costuri de zbor. O componentă a costurilor directe care pentru zborul la Paris de acum trei sau patru săptămâni, în care am zburat și eu împreună cu domnul președinte Nicușor Dan, costurile directe pentru penultimul zbor la Paris, că pentru acesta încă nu a venit factura, au fost de 6.720 de euro. Și asta înseamnă combustibilul, taxele de aeroport, diurna piloților. Pe lângă aceste costuri mai există o componentă de costuri indirecte care înseamnă uleiuri schimbate, filtre, costuri de mentenanță. Aceste costuri, dacă scoatem din ele amortizarea avionului pentru că oricum România a cumpărat acest avion, rămân la 2.630 de euro pe ora de zbor. Per ansamblu, penultimul cost al președintelui Nicușor Dan cu aeronava Spartan la Paris a costat undeva la 30.000 de euro”, a detaliat Miruță.

În timpul zborurilor, aeronava Spartan permite doar comunicații scrise prin satelit, într-un regim criptat.

„Dacă ar fi vreo nevoie în condiții deosebite pentru ca președintelui să i se comunice ceva, există posibilitatea unor mesaje text, nu există posibilitatea unor convorbiri audio. Am discutat cu cei de la Serviciul de Telecomunicații Speciale care au în lucru două propuneri pentru ca avionul Spartan să fie dotat, să fie integrate aceste propuneri cu producătorul avionului astfel încât să existe comunicații de date pe bandă mai largă”, a transmis Miruță.

Ministrul a clarificat și contextul sprijinului aerian oferit de Elveția, subliniind că acesta a fost un gest de respect pentru ajutorul acordat de România în transportul răniților grav afectați de incendiul din Elveția de la 1 ianuarie.

„Eu nu știu ca România să fi făcut o astfel de solicitare. A fost un gest de respect din partea elvețienilor pentru sprijinul pe care România l-a acordat prin transportul cu aeronava Spartan răniților arși grav în incendiul care s-a întâmplat la 1 ianuarie în Elveția. A fost un semn de mulțumire și de respect pentru gestul pe care România l-a făcut, zic eu, unul care se cuvenea a fi fost făcut, unul care este un gest de reciprocitate”, a mai afirmat ministrul Apărării.

Președintele Nicușor Dan a decolat spre România miercuri, 7 ianuarie, la amiază, după ce a rămas blocat timp de 8 ore pe aeroportul din Paris din cauza ninsorilor din Franța. El a ajuns la București după aproximativ 4 ore de zbor, în jurul orei 20:00, cu avionul militar Spartan.

Amintim că șeful statului a fost la Paris marți, 6 ianuarie, cu un avion militar Spartan, pentru reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției Voinței”.

Întoarcerea în România, la câteva ore după întâlnirea organizată de președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost însă amânată din cauza ninsorilor abundente.

Motivul a fost că Nicușor Dan nu a dorit să ajungă la București după miezul nopții și a mizat pe o ameliorare a vremii în capitala Franței, plus că și în România era o ceață densă.

Crește impozitul pe clădiri pentru firme: calculele pentru 2026
Știri România 17:21
Crește impozitul pe clădiri pentru firme: calculele pentru 2026
Casa Lichiardopol, locul unde s-a semnat revenirea Dobrogei la România, este astăzi o ruină. Actualii proprietari fac afaceri imobiliare de milioane de euro 
Exclusiv
Știri România 17:00
Casa Lichiardopol, locul unde s-a semnat revenirea Dobrogei la România, este astăzi o ruină. Actualii proprietari fac afaceri imobiliare de milioane de euro 
Cum arată Rihanna în lenjerie intimă, după ce a devenit mama a trei copii. Imaginile cu celebra artistă
Stiri Mondene 17:10
Cum arată Rihanna în lenjerie intimă, după ce a devenit mama a trei copii. Imaginile cu celebra artistă
Rețeta de sirop de ceapă a Elwirei Petre. Ea îl bea pentru calmarea tusei și pentru durerile în gât
Stiri Mondene 16:55
Rețeta de sirop de ceapă a Elwirei Petre. Ea îl bea pentru calmarea tusei și pentru durerile în gât
Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Politică 17:13
Zborul lui Nicușor Dan din Paris a costat 30.000 de euro, anunță Radu Miruță
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
