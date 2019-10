De Camelia Diaconu,

Istoria sărbătorii de Halloween

Sărbătoarea deja foarte cunoscută la noi în țară are origine celtică și s-a răspândit odată cu imigranții irlandezi din Statele Unite ale Americii, în secolul al XIX-lea. Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows- Even (evening), noaptea dinainte de All Hallows, iar sărbătoarea de Halloween a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental, catolic și protestant. În aceste culte, ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie.

De-a lungul secolelor, sărbătoarea cunoscută sub numele de Halloween a fost influențată de mai multe culturi, spre exemplu: în Imperiul Roman era cunoscută drept Ziua Pomona, la celtici era cunoscut festivalul Samhain, iar la creștini sărbătoarea era cunoscută drept Sărbătoarea Tuturor Sfinților.

Când este Halloween și care este legenda dovleacului

De-a lungul timpului s-au dezvoltat o serie de simboluri și obiecte artizanale asociate sărbătorii de Halloween.

Dovleacul, simbolul Halloween-ului, îl are drept personaj principal pe Jack oLantern, un zgârcit ce a fost metamorfozat în celebrul dovleac. Personajul obișnuia să le joace des feste tuturor, ba chiar să îl provoace pe însuși Diavolul. Atunci când el moare, se închid porțile Raiului și însuși Diavolul refuză să îl primească în iad. Jack oLantern se sperie și îi cere doar o călăuză pentru a merge prin întuneric, însă el primește un felinar, unealtă ce mai târziu are să îi devină călăuză pentru eternitate.

Legenda dovleacului de Halloween

Când este Halloween

Halloween este sărbătorit în mai multe țări și fiecare loc are propria poveste. Spre exemplu, în Mexic oamenii sunt de părere că de Halloween spiritele celor decedați vin printre ei și le vizitează locurile unde au stat în timpul vieții.

În SUA, de Halloween copiii merg la colindat, iar cea mai cunoscută urare este “Trick or treat”. În cazul în care nu primesc nimic, copiii fac mai multe boacăne în fața caselor gazdelor.

În România, copiii și adulți obișnuiesc ca de Halloween să se deghizeze și să meargă la petreceri tematice. De asemenea, se obișnuiește amenajarea locuințelor cu decorațiuni de Halloween.

Copiii au costume de Halloween și fac diverse acțiuni la școală ori grădiniță printre care sculptarea și pictarea dolvecilor și costumarea în cele mai trăznite ținute.

Sărbătoarea de Halloween este sărbătorită în fiecare an pe data de 31 octombrie.

Copii costumați de Halloween

