Când este mai bine să faci duș, dimineața sau seara?

Dr. Sarah Bechstein spune că „momentul ideal” depinde de rutina zilnică a fiecăruia: „Dușul de dimineață este recomandat celor care transpiră mult noaptea, pentru a preveni înfundarea porilor”.

Dermatologul recomandă dușul de seară pentru majoritatea oamenilor. „Peste zi se acumulează praf, murdărie și polen pe piele. Cine nu le îndepărtează temeinic înainte de culcare riscă un somn agitat”, explică specialista.

Cât de des ar trebui să facem duș?

În timpul verii, mulți fac duș de două ori pe zi, dar corect”. Apa în sine nu dăunează pielii, dar problemele apar din cauza apei prea fierbinți, a dușurilor prea lungi și a produselor agresive de curățare.

Iarna, dușurile frecvente pot deveni o povară pentru piele. „Iarna este suficient să faci duș o dată pe zi sau chiar o dată la două zile, dacă nu a avut loc niciun efort fizic», spune Dr. Bechstein.

Cum să ne îngrijim pielea după duș

După duș, hidratarea intensivă este esențială. Cremele mai groase protejează pielea mai bine decât loțiunile ușoare.

„Vara, o loțiune ușoară este mai potrivită decât o cremă grasă, se absoarbe mai repede și încarcă mai puțin pielea”, explică dermatologul.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Nu orice tip de piele tolerează aceeași îngrijire. Persoanele cu piele uscată sau cu neurodermită trebuie să fie deosebit de atente.

„Aceste tipuri de piele ar trebui să facă duș scurt și cu apă călduță”, recomandă Dr. Bechstein. Uleiurile de duș sau produsele fără săpun curăță blând.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE