„Nu am ajuns ministru pe persoană fizică”

Bogdan Ivan afirmă că este gata să renunțe la portofoliul Energiei: „Nu am ajuns ministru pe persoană fizică”. Oficialul a precizat că, în eventualitatea în care PSD părăsește Executivul, demisia sa va fi un gest de solidaritate cu echipa care l-a propulsat și susținut în această funcție.

„Dacă cei 5.000 de colegi vor decide o anumită direcţie a partidului, aşa cum am ajuns aici, voi decide în consecinţă împreună cu colegii mei. Că nu fac notă discordantă faţă de echipă”, a susţinut el.

Miercuri, jurnaliștii l-au întrebat pe Bogdan Ivan dacă ia în calcul demisia de la Ministerul Energiei, în eventualitatea în care formațiunea sa politică, PSD, îi va solicita acest gest.

„În momentul de faţă, nu am ajuns ministru, la fel ca niciun coleg din Guvernul României, pe persoană fizică, ci am ajuns să fim susţinuţi de o echipă din care facem parte şi de votul românilor. Prin urmare, dacă cei 5.000 de colegi vor decide o anumită direcţie a partidului, aşa cum am ajuns aici, voi decide în consecinţă împreună cu colegii mei. Că nu fac notă discordantă faţă de echipă”, a declarat Bogdan Ivan.

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, 8 aprilie, într-o conferință de presă, că există multe discuții informale pe care le poartă cu privire la situația coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, dar a precizat că nu dorește să le facă publice.

PSD amenință că iese de la guvernare

Reamintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR rămâne extrem de complicată, după ce Guvernul a majorat taxele și impozitele la începutul acestui an.

PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut încă din ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, argumentând că acesta este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite.

El a precizat însă atunci că nu este momentul, ținând cont că mai trebuiau puși șefii serviciilor secrete și la acel moment nu exista nici bugetul pe 2026. Acum, România are buget, dar conducerea SRI și SIE tot nu a fost schimbată.



