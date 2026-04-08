„Am fost de două zile în şedinţe, şi o parte din ele le-am avut cu domnul ministru şi cu ceilalţi colegi, deci n-am urmărit toate detaliile, dar cred că libertatea de opinie şi respectul faţă de legi nu trebuie să fie aspecte care intră în contradiţie şi aşa cum înţeleg că s-a întâmplat, instanţele tranşează o decizie a unei autorităţi sau alteia şi asta este situaţia”, a spus premierul Ilie Bolojan, întrebat despre decizia CNA de suspendare a licenţei Realitatea Plus, potrivit News.ro.

„N-am alte comentarii de făcut”, a adăugat şeful Executivului.

Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de a retrage licența Realitatea Plus

Curtea de Apel București a decis miercuri, 8 aprilie, să întoarcă decizia CNA, luată ziua precedentă, aceea de a retrage licența Realitatea Plus.

Deși nu este definitivă, decizia instanței este executorie. Prin urmare, postul deținut de Maricel Păcuraru va putea emite în continuare.

Foarte important, potrivit informațiilor Libertatea, Consiliul Naţional al Audiovizualului comunicase oficial către Realitatea Plus decizia luată ieri, iar postul lui Maricel Păcuraru trebuia să o pună în aplicare. Dar decizia Curții de Apel București a răsturnat totul.

Reamintim că Realitatea Plus, postul care l-a promovat pe Călin Georgescu drept „președintele ales”, ar fi trebuit să își înceteze emisia după aproape 7 ani de funcționare sub actuala denumire, în urma deciziei CNA de marți, 7 aprilie. Televiziunea lui Maricel Păcuraru este continuatoarea Realitatea TV, post care a fost și el închis de CNA, în octombrie 2019, când nu i-a mai prelungit licența. Practic, Realitatea urma să se închidă după 25 de ani de emisie.





