Tensiunile au atins punctul de fierbere după ce forțele SUA au lovit obiective militare de pe insula strategică Kharg, în timp ce Orientul Mijlociu a intrat într-o spirală a haosului: sirenele de atac aerian au răsunat în Bahrain, Qatarul a interceptat rachete deasupra capitalei Doha, iar Emiratele Arabe Unite și-au activat sistemele de apărare împotriva dronelor.

În timp ce Teheranul respinge amenințările drept o „dovadă de ignoranță”, statele vecine, precum Kuweitul, au impus deja restricții de circulație pe timp de noapte, pregătindu-se pentru ceea ce Trump a numit „unul dintre cele mai importante, dar și cele mai sumbre momente din istoria lumii”.

00:24 - Acum 44 minute Avertisment dur: Israelul ar putea pregăti un atac nuclear tactic Un expert în politici publice avertizează că retorica recentă a oficialilor israelieni și americani sugerează posibilitatea utilizării unei arme nucleare tactice. Sultan Barakat, profesor la Universitatea Hamad Bin Khalifa, susține că o astfel de mișcare „surpriză” ar viza reconfirmarea statutului Israelului ca putere nucleară globală, potrivit Al Jazeera.

