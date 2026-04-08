Tensiunile au atins punctul de fierbere după ce forțele SUA au lovit obiective militare de pe insula strategică Kharg, în timp ce Orientul Mijlociu a intrat într-o spirală a haosului: sirenele de atac aerian au răsunat în Bahrain, Qatarul a interceptat rachete deasupra capitalei Doha, iar Emiratele Arabe Unite și-au activat sistemele de apărare împotriva dronelor.
În timp ce Teheranul respinge amenințările drept o „dovadă de ignoranță”, statele vecine, precum Kuweitul, au impus deja restricții de circulație pe timp de noapte, pregătindu-se pentru ceea ce Trump a numit „unul dintre cele mai importante, dar și cele mai sumbre momente din istoria lumii”.
Avertisment dur: Israelul ar putea pregăti un atac nuclear tactic
Un expert în politici publice avertizează că retorica recentă a oficialilor israelieni și americani sugerează posibilitatea utilizării unei arme nucleare tactice. Sultan Barakat, profesor la Universitatea Hamad Bin Khalifa, susține că o astfel de mișcare „surpriză” ar viza reconfirmarea statutului Israelului ca putere nucleară globală, potrivit Al Jazeera.
Iranul, deschis la medierea Pakistanului: „Recenzie pozitivă” pentru propunerea lui Shehbaz Sharif
Teheranul a anunțat că analizează favorabil propunerea premierului pakistanez Shehbaz Sharif, care i-a solicitat lui Donald Trump o amânare de două săptămâni a ultimatumului în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz. Un oficial iranian de rang înalt a confirmat că eforturile diplomatice actuale sunt privite cu optimism, oferind o fereastră critică de oportunitate pentru evitarea unui conflict major înainte de expirarea termenului limită impus de Washington.
