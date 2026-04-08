„Să nu fie nimic pentru nimeni”

„Dacă se întoarce, e bine pentru ea și pentru mine. Dacă nu se întoarce, să nu fie nimic pentru nimeni”, spunea Constantin, într-o intervenție televizată în Italia. Până la urmă, nu a fost nimic pentru nimeni, scrie Rotalianul.

Disputa dintre cei doi români din Italia, un caz intens mediatizat în presa locală, s-a încheiat cu o surpriză de proporții. Deși aceștia s-au luptat pentru un presupus câștig de 500.000 de euro, ancheta a scos la iveală o realitate dură: lozul nu a fost validat, marea miză a conflictului fiind inexistentă.

Lozul care a declanșat un conflict de proporții — după ce femeia a dispărut cu biletul, fiind ulterior denunțată de partenerul ei — s-a dovedit a fi necâștigător. În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că biletul nu este valid, astfel că marele premiu nu va fi acordat niciunuia dintre cei doi protagoniști ai scandalului.

Gestul romantic s-a transformat în scandal

Totul a pornit de la un gest romantic care s-a transformat în proces penal. De 8 Martie, Constantin i-a oferit partenerei sale un loz de 5 euro, însoțit de mesajul: „În loc de mimoză, îți dăruiesc acest loz”.

Entuziasmul „loviturii” de 500.000 de euro la un bar din provincia L’Aquila a fost însă umbrit rapid de cearta pe dreptul de proprietate asupra biletului.

Conflictul s-a amplificat după ce românca a depus lozul la bancă și a dispărut la sora sa, în Modena. Partenerul ei, care a susținut că au convenit să împartă banii, a considerat gestul o trădare și a sesizat poliția. Într-o apariție televizată, acesta a reiterat faptul că premiul trebuia împărțit conform acordului lor verbal.

Misterul a fost elucidat

Lovitură de teatru a venit însă după analiza oficială a biletului de 500.000 de euro. Trimis pentru validare la autoritatea supremă de reglementare (Agenția Vămilor și Monopolurilor), lozul s-a dovedit a fi necâștigător. Verdictul comisiei a fost scurt și tranșant: „Biletul în cauză nu este câștigător”, anulând astfel miza întregului scandal.

Misterul premiului inexistent a fost elucidat: o răzuire incompletă a transformat cifra 4 în 1. Astfel, numărul 43 a fost citit eronat drept 13, generând o falsă impresie de câștig care a dus la ruperea relației și la intervenția autorităților.

