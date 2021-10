Descoperă lucruri interesante și curiozități despre capra neagră:

Cum arată capra neagră

Capra neagră, specie ce are denumirea științifică de Rupicapra rupicapra este un animal din familia Bovidae. Capra-neagră are o înălțime între 110 și 130 cm, are o coadă scurtă, având înălțimea la greabăn de 75 cm, cântărind între 30 și 50 de kg. Are un corp relativ scund, picioare musculoase cu copită despicată, un gât relativ lung terminat cu un cap scurt prevăzut la ambele genuri cu două coarne inelate și încovoiate spre înapoi.

În spatele coarnelor se găsesc două glande care secretă în perioada de împerechere un lichid cleios cu miros neplăcut. În timpul verii capra-neagră are o culoare spălăcită brun-roșcată, partea inferioară a corpului fiind alb-gălbui, având pe spate o dungă neagră. Iarna culoarea caprei este brun închis, brun negricios, fiind alb pe abdomen și picioare, capul fiind de culoare albă-gălbuie, pe creștet având o dungă de culoare închisă.

Copita este formata din două degete, partea externă a unghiei fiind dintr-o masă cărnoasă terminată cu un fel de șină ce împrejmuiește unghia, formându-se o concavitate în talpa piciorului, o adevărată ventuză. Unghia ascuțită cu șina ei permit caprei negre să prindă colțul stâncii chiar în viteză, masa cornoasă a ventuzei reprezentând o excelenta suprafață antiderapantă. Aceasta se tocește în mers dar crește repede și incontinuu. Urmele lăsate de ea sunt greu de confundat, putând fi observate mai mult în timpul iernii pe zăpadă sau în zone unde există pământ umed.

Capra neagră se distinge prin agilitate, putând face salturi de până la 2 m înălțime și 6 m lungime. Chiar și pe stânci abrupte, poate atinge o viteză de 50 km/oră. La nevoie poate înota, dar traversarea lacurilor alpine o epuizează. Printre dușmanii caprelor negre se numără urșii, lupii, risii și acvilele de munte, dar numărul exemplarelor nu este periclitat de prădători.

Ce mănâncă capra neagră

Hrana lor constă din măceșe alpine, muguri și vlăstari de foioase sau conifere, frunze de plante diferite, iarna caprele consumă mușchi sau licheni. Pe timpul verii, capra se hrănește cu plante și flori, iar iarna mănâncă licheni, mușchi și lăstari tineri de pin. Ea poate rezista și doua săptămâni fară hrană în perioada în care zăpada este prea mare pentru a găsi hrană.

Unde trăiește capra neagră

Capra-neagră trăiește în regiunile înalte stâncoase din munții Alpi, până în sudul Franței, Pirinei, Dalmația, Grecia, iar spre nord până în Anatolia, munții Caucaz, munții Carpați , Steiermark, Tatra Mare, Schwarzwald.

Pe vremuri, cele mai frumoase capre negre se găseau în Munții Rodnei, însă, din cauza braconajului acestea sunt pe cale de dispariție.

În ţara noastră trăieşte Rupicapra rupicapra carpathica, caracteristică munţilor noştri. Urcând cărările spre piscurile Făgăraşului, Retezatului, Piatra Craiului, Bucegilor ori Parângului, le puteţi urmări în timp ce se îndreaptă, atente, spre locurile cu iarbă sau spre adăpătoarele cu ochiuri de apă cristalină. Capra-neagră din Carpaţi este renumită în lumea întreagă. Nici o altă subspecie nu poate rivaliza cu ea în ceea ce priveşte dimensiunile şi frumuseţea coarnelor.

Descoperă lucruri interesante și despre alte animale sălbatice din România

Curiozități despre capra neagră

Capra-neagră trăieşte singuratică sau în grupuri conduse de un ţap ori de o capră bătrână, cu multă experienţă. Înzestrată cu un auz foarte fin şi cu o agerime deosebită, simte de departe apropierea primejdiei. Când vreun pericol ameninţă cârdul, caprele se aşază în şir indian şi pornesc în goană pe urmele caprei conducătoare.

În luna noiembrie este perioada de împerechere, ca la sfârșitul lunii mai să fie primele fătări de iezi care țin până la începutul lui iunie. Perioada de gestație la caprele-negre durează 6 luni, iezii devin maturi la vârsta de trei ani, iar o capră-neagră poate trăi între 15 și 20 de ani.

Pericolele la care sunt expuse caprele-negre sunt căderile de stânci, animalele de pradă ca râsul, lupul, ursul, vulturul.

Legislația românească este foarte strictă în privința braconajului, capra neagră fiind declarată specie ocrotită și protejată prin lege. Cu toate acestea, în lipsa personalului autorizat capabil să monitorizeze situația caprelor negre în cei 7 masivi muntoși (excepție face Parcul National Retezat), efectivele de capră neagră se afla în continua scădere, punând în pericol existența în libertate a acestei specii.

