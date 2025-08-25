Care este cea mai lungă plajă din Europa

Plajele: ce sunt și cum se formează

O plajă este o fâșie îngustă de uscat, cu pantă lină, situată de-a lungul țărmului unui ocean, a unei mări, a unui lac sau a unui râu. Aceste întinderi de pământ sunt acoperite cu nisip, pietriș, roci și fragmente de scoici. Cele mai multe materiale de pe plaje provin atât din procesul de alterare prin acțiunea agenților fizici, chimici și biologici, cât și din procesul de eroziune prin acțiunea apei și a vântul, care macină treptat stâncile și solul, transportă particulele și modifică peisajul în timp.

Valurile care se lovesc constant de o faleză pot desprinde bucăți mari de rocă, iar bolovanii uriași ajung să fie transformați în particule fine de nisip. În timpul fluxului, marea depune în fiecare zi nisip, scoici, alge și chiar organisme marine precum crabii, iar când are loc refluxul ia cu ea o parte din aceste sedimente. Marea și curenții oceanici pot transporta sedimentele de la câțiva metri până la sute de kilometri. În acest fel iau naștere plajele, care sunt într-o continuă transformare sau chiar dispar în timp, în funcție de mișcarea acestor materiale.

De asemenea, schimbările au loc și în funcție de anotimp. Spre exemplu, în timpul iernii, vânturile puternice ridică nisipul și pot provoca eroziuni, formând bancuri de nisip, acele porțiuni înguste și expuse de nisip și de sedimente aflate lângă plajă, aflăm de pe National Geographic. În schimb, vara, valurile preiau nisipul de pe bancuri și îl aduc înapoi, ceea ce face ca plajele să fie mai late și să aibă o înclinație mai ușoară, în timp ce iarna devin mai înguste și mai abrupte.

Profilul plajelor și tipuri de plaje

Fiecare plajă are un anumit profil, adică o descriere a reliefului de deasupra și de sub apă. Unele plaje sunt calde și acoperite de vegetație precum palmieri sau mangrove (n.n. – arbuști și copaci, care se dezvoltă în zona de variație a nivelului mării din cauza mareei, între nivelul fluxului și cel al refluxului). De asemenea, alte plaje sunt reci, stâncoase, iar în zonele polare rămân înghețate aproape tot anul. Zona de deasupra apei, care include și zona intertidală (țărmul), se numește plajă berm și poate conține vegetație (arbori, arbuști sau iarbă), iar caracteristica cea mai vizibilă este tipul de nisip sau de rocă de la suprafață. Există mai multe tipuri de plaje:

Plaje nisipoase. Plajele nisipoase sunt cele mai comune dintre toate tipurile de plaje din lume și se găsesc practic pe toate continentele. Nisipul provine din surse variate, cum ar fi fragmente de recifuri, stânci erodate din apropiere sau particule de cuarț transportate de la mari distanțe. Acest tip de plajă se formează, de obicei, pe coastele unde valurile au o energie redusă, ceea ce permite depunerea nisipului adus de curenții oceanici. Plajele nisipoase sunt însă cele mai vulnerabile la eroziunea provocată de reflux, furtuni puternice sau chiar valuri tsunami, care pot îndepărta complet stratul de nisip. Pentru a contracara acest fenomen, se folosesc măsuri drastice, precum „alimentarea plajelor”, prin care nisipul este adus din alte locuri și depus pe plajă. Un exemplu de plajă nisipoasă este Eighty Mile Beach din Australia, considerată cea mai lungă de acest gen de pe Pământ, având o lungime totală de aproximativ 225 km. Un alt exemplu este Coxs Bazar Beach, care se întinde pe circa 120 km, fiind cea mai lungă plajă naturală continuă de nisip din lume.

Plaje stâncoase. Nu toate plajele sunt acoperite cu nisip, unele fiind formate din pietriș plat sau din bolovani rotunjiți. Pietrele care acoperă aceste plaje variază ca dimensiune, având un diametru cuprins între 0,25 și 20 cm, cele mai mari fiind adesea întâlnite mai aproape de țărm. Plajele cu pietre se formează atunci când acestea sunt purtate de curenții oceanici și depuse pe mal de valurile puternice. Datorită naturii lor poroase, aceste plaje sunt foarte eficiente în prevenirea eroziunii cauzate de reflux și în disiparea energiei valurilor, relatează World Atlas.

De asemenea, plajele stâncoase sunt deosebit de pitorești și, deoarece nu sunt la fel de populare printre turiști ca plajele nisipoase, sunt mai puțin aglomerate, oferind o experiență de plajă mai intimă și mai liniștită. Acest tip de plaje atrage adesea colecționarii de roci, care adună pietrele netede folosite ulterior în decorațiuni interioare și exterioare. Cele mai multe pietre întâlnite pe astfel de plaje sunt formate din magnetit, granit, piatră ponce sau cremene. Cele mai cunoscute sunt Dungeness din Anglia, Alby din Suedia și Birdlings Flat din Noua Zeelandă.

Plaje cu scoici. După cum sugerează și numele, o plajă cu scoici este alcătuită aproape în întregime din scoici. Acestea provin în principal de la moluște moarte și sunt depuse pe țărm de valuri. În unele locuri, stratul de scoici poate atinge câțiva metri adâncime. Exemplele de astfel de plaje sunt foarte rare, în lume existând doar două care sunt considerate plaje autentice de scoici. Este vorba despre Shell Beach din Australia și de Sanibel Shell Beach din Statele Unite. În cazul plajei australiene, scoicile acoperă nu mai puțin de 60 km din lungimea acestea, iar în unele zone stratul atinge o adâncime de 10 m. Cealaltă plajă de scoici se află pe Insula Sanibel din Florida, unde țărmul este acoperit de milioane de scoici, numărul lor impresionant fiind explicat prin poziționarea geografică unică a insulei. Spre deosebire de alte insule din apropiere, orientate nord-sud, Sanibel este așezată pe direcția est-vest, ceea ce o face să acționeze asemenea unei „lopeți uriașe” care adună scoicile purtate de curenții din Golful Mexic.

Cea mai lungă plajă din Europa: subiect de controverse

Am văzut ce sunt plajele și de câte feluri pot fi acestea, însă există o controversă încă nerezolvată nici până în ziua de azi, care se referă la care este cea mai lungă plajă din Europa. Teoretic,  este destul de ușor de definit cea mai lungă fâșie de nisip de pe Bătrânul Continent, dar există o problemă, deoarece aceasta nu are un singur nume pentru simplul fapt că reprezintă o înșiruire de plaje mai mici conectate între ele. Cu toate acestea, un lucru este cert, și anume plaja despre care urmează să vorbim este situată pe coasta atlantică a Portugaliei, la sud de capitala Lisabona.

Plaja în cauză se întinde între Peninsula Troia și orașul turistic Sines pe o lungime de 45 km și formează un golf în formă de arc de cerc sau de semilună. Plaja este împărțită între trei teritorii municipale și câteva plaje mai mici, așa că nu se poate spune că formează o singură plajă neîntreruptă în sens administrativ, dar forma sa geografică nu poate fi ignorată, relatează The Mayor. Plaja fără nume este formată din zece plaje mai mici, care se înșiră de la sud la nord. Acestea sunt Areão, Melides, Comporta, Aberta Nova, Carvalhal, Pego, Atlântica, Bico das Lulas, Tróia -Galé și Tróia-Mar.

Plaja Comporta, porțiune din cea mai lungă plajă din Portugalia
Plaja Comporta, porțiune din cea mai lungă plajă din Portugalia

Peisajul de coastă în această regiune a Portugaliei se remarcă prin plaje de nisip întinse, care au fost formate din sedimentele roșiatice provenite din sfărâmarea stâncilor. Nisipul auriu al acestor plaje și statutul de Blue Flag (n.n. – Steagul Albastru) – un program prin care plajele sunt premiate pentru peisajele superbe, nisipul fin și calitățile apei mării – transformă aceste locuri în destinații atractive pentru turiști. Această plajă este înconjurată de zone de o mare valoare naturală, bogate în biodiversitate, precum Parcul Natural Serra da Arrábida, Rezervația Botanică a Dunelor din Peninsula Tróia și estuarul râului Sado.

Care este cea mai lungă plajă din Europa

Cea mai lungă plajă continuă din Europa se află în Grecia, fiind situată în Preveza, la aproximativ patru ore distanță de Atena. Denumită Monolithi, aceasta are o lungime 24 km și o lățime de 80 m și se întinde pe coasta vestică Greciei continentale, privind către Marea Ionică, între Mytikas și satul Kastrosikia. Numele se traduce prin „piatră unică” și face referire la o stâncă uriașă aflată în larg, care a fost distrusă în cel de-al Doilea Război Mondial de soldații germani și italieni în 1943. Deși unii turiști ajung la Monolithi, lipsa stațiunilor și a hotelurilor în zonă face ca plaja să rămână relativ liniștită.

Totuși, de-a lungul ei se găsesc câteva beach baruri, șezlonguri și dușuri, iar vizitatorii pot practica diverse sporturi nautice, echipamentele fiind disponibile pentru închiriere la chioșcurile aflate pe plajă. Zonele din apropierea facilităților sunt ceva mai animate, însă cei care doresc intimitate pot descoperi sectoare mai retrase și mai liniștite, informează publicația britanică Express. Plaja grecească este acoperită pe alocuri cu nisip, iar în alte zone cu pietriș, iar apa este adâncă și de un albastru cristalin. În 2020, Monolithi a fost desemnată una dintre cele mai sigure plaje din Europa, fiind apreciată pentru liniștea și curățenia ei.

Foto: Shutterstock.com

