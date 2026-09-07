Evenimentul este programat pe 16 septembrie 2026 și îl va readuce pe pilotul Red Bull în lumea kartingului, acolo unde și-a construit primele repere ca pilot.

Competiția, intitulată „Max vs. 100”, este organizată de Disney+ și ESPN împreună cu Red Bull și promite un format diferit de cursele tradiționale. Max Verstappen va porni din coada plutonului și va încerca să treacă de toți cei aflați în fața sa, într-o cursă cu 101 karturi desfășurată pe circuitul de la Silverstone.

Singur împotriva tuturor

Pentru campionul de Formula 1, provocarea este una care amintește de începuturile carierei sale. Înainte de a ajunge în Marele Circ și de a câștiga patru titluri mondiale, Max Verstappen și-a petrecut ani importanți pe circuitele de karting, unde și-a dezvoltat stilul agresiv și instinctele care aveau să-l transforme într-unul dintre cei mai cunoscuți piloți ai generației sale.

„În karting înveți toate elementele de bază: starturile, apărarea poziției, depășirile… Bineînțeles, am petrecut o mare parte din viață concurând în karting, așa că este întotdeauna plăcut să mă întorc. Totul ține de înțelegerea aderenței kartului. Am acumulat atât de mulți ani de experiență în karting, încât îți reintri în ritm în mod firesc”, a spus Max Verstappen.

De această dată însă, situația va fi cu totul diferită. Pilotul va pleca din spatele plutonului și va avea în față 100 de concurenți. Obiectivul este să recupereze poziții și să ajungă cât mai repede în frunte, în condițiile în care fiecare adversar va încerca să-și păstreze locul.

Grila va reuni concurenți proveniți din domenii foarte diferite. Printre aceștia se vor afla sportivi Red Bull, creatori de conținut, streameri, personalități din industria gamingului, reprezentanți ai mass-media și fani invitați din mai multe țări.

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Printre numele anunțate se numără ultramaratonistul Arda Saatci, baschetbalistul Chris „Lethal Shooter” Matthews și riderul de mountain bike freestyle Matt Jones. Lor li se vor alătura streamerii Red Bull TheGrefg, Caedrel și TheDonato, precum și alți concurenți care vor fi dezvăluiți în cadrul proiectului.

„În momentul în care am auzit ideea pentru «Max vs. 100» am știut că este ceva cu totul special. Să iei unul dintre cei mai mari piloți de curse din lume și să-i ceri să depășească 100 de concurenți este genul de provocare pe care pur și simplu nu poți să nu vrei să o vezi.

Împreună cu Red Bull am creat un eveniment live ambițios, spectaculos și cu adevărat imprevizibil. Este un nou pas important în extinderea ofertei noastre de conținut live și divertisment sportiv pe Disney+ și abia așteptăm să aducem emoția motorsportului transmis în direct unei noi generații de fani”, a spus Sean Doyle, care este Vice Președinte, Unscripted, Disney+ EMEA.

Cursa va avea loc la Silverstone

„Max vs. 100” va avea loc pe circuitul Silverstone, una dintre cele mai cunoscute locații din motorsportul britanic. Pentru această competiție, organizatorii pregătesc o grilă impresionantă, cu 101 karturi care vor lua startul simultan.

Formatul este gândit astfel încât diferența dintre Max Verstappen și adversarii săi să fie cât mai interesantă pentru spectatori. Campionul mondial nu va avea o cursă obișnuită în care să lupte pentru victorie împotriva unui număr limitat de rivali, ci va trebui să se strecoare printr-un pluton extrem de aglomerat.

Evenimentul va putea fi urmărit în direct pe Disney+ pe 16 septembrie 2026, în cadrul abonamentului existent al clienților, potrivit anunțului făcut de platformă și ESPN.

Transmisiunea va încerca să transforme cursa într-un spectacol de televiziune. Producătorii anunță imagini realizate cu drone, elemente grafice inspirate din jocurile video și date live care vor permite spectatorilor să urmărească pozițiile concurenților și evoluția cursei în timp real.

Un element neobișnuit va fi și posibilitatea ca Max Verstappen să comunice direct cu ceilalți concurenți în timpul cursei. Astfel, telespectatorii vor putea auzi o parte dintre conversațiile care au loc pe circuit și vor avea acces la o perspectivă diferită asupra modului în care se desfășoară competiția.

Eveniment de motorsport cu doză de divertisment

Transmisiunea va fi prezentată de comediantul britanic Mo Gilligan, câștigător al trei premii BAFTA. El va conduce o echipă de prezentatori care va combina comentariile despre cursă cu analizele de specialitate și momentele de divertisment.

„Sunt absolut încântat să fac echipă cu Disney pentru acest proiect extrem de ambițios. Max Verstappen, 100 de piloți și o cursă uriașă… Acest show va fi cu adevărat spectaculos! Este rapid, imprevizibil și, mai presus de toate, foarte distractiv. Cumva, eu am cel mai bun loc din toată sala și abia aștept să-i invit pe toți cei care urmăresc Disney+ să se bucure de această aventură alături de noi”, a afirmat Mo Gilligan.

Proiectul este produs de Red Bull Media House, iar producția este realizată de Whisper, companie cunoscută pentru proiecte sportive și de divertisment. Organizatorii își propun să apropie publicul de acțiunea de pe circuit și să ofere o experiență diferită față de o transmisie convențională de motorsport.

Miza principală rămâne însă performanța lui Max Verstappen. După ani petrecuți în Formula 1, o cursă de karting ar putea părea, la prima vedere, o provocare mai puțin complicată pentru un pilot de nivelul său. Numărul foarte mare de adversari și faptul că va pleca din spatele plutonului schimbă însă complet datele problemei.

Circuitul de la Silverstone a fost construit special pentru acest eveniment de către directorul de cursă și pilotul francez David Terrien, un renumit designer de karturi și fost campion mondial de karting la juniori. Astfel, pentru prima dată, 101 karturi vor putea concura simultan pe circuit.

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