Situată în Putney, pe locul unui fost garaj, locuința cu un dormitor măsoară doar 3,20 metri în lățime, cu doar 60 de centimetri mai lată decât un vagon de tren. Casa se desfășoară pe trei etaje și are o fațadă complet neagră, proiectată conform cerințelor proprietarului.

El i-a cerut designerului să „își imagineze că este o barcă și că vrea maximum de spațiu de depozitare”.

În ciuda dimensiunilor sale reduse, casa oferă un interior spațios, cu o suprafață utilă de 57 de metri pătrați. Dispune de un dormitor matrimonial, o baie cu duș, o toaletă separată, o bucătărie complet utilată, un living cu ferestre din podea până în tavan, un birou și o terasă pe acoperiș.

„Este o casă foarte cool și complet independentă, ceea ce este greu de găsit la acest preț în Putney. Nu există taxe de întreținere și a fost proiectată foarte bine. Este perfectă pentru un cumpărător la prima achiziție, o persoană care dorește să se mute într-un spațiu mai mic sau cineva care lucrează în Londra, dar locuiește în altă parte”, a declarat agentul imobiliar de la biroul Winkworth din Putney.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE