Muntenegru: de la cele mai accesibile prețuri la zone de lux

Visul unei locuințe la mare rămâne atractiv pentru mulți cumpărători, însă realitatea pieței imobiliare de pe litoralul Adriaticii arată diferențe uriașe de preț de la o țară la alta. Cu același buget de 150.000 de euro, într-un loc poți cumpăra un apartament spațios, iar în altul nu reușești să intri deloc pe piață.

Muntenegru, de exemplu, rămâne una dintre cele mai interesante variante pentru cumpărătorii cu buget mediu, conform publicației Blic, parte a grupului Ringier.

În Bar, locuințele mai vechi pot fi găsite de la aproximativ 1.450 euro/mp, iar în zona centrală noile construcții pornesc de la circa 2.200 euro/mp. În Budva, ofertele încep de la aproximativ 1.650 euro/mp pentru apartamente mai compacte, însă media locală este mai ridicată.

Kotor are un preț mediu de aproximativ 3.876 euro/mp, iar proiectele premium depășesc 8.000 euro/mp.

Cu 150.000 de euro, pe litoralul muntenegrean se poate cumpăra un apartament de 65 până la 100 de metri pătrați, în funcție de oraș și de poziționare.

Croația: Split și Dubrovnik, printre cele mai scumpe zone

Croația rămâne lider regional atât prin dimensiunea pieței imobiliare, cât și prin prețuri.

Datele arată că prețul mediu solicitat pentru apartamente a ajuns la 3.844 euro/mp, iar Dalmația este cea mai scumpă regiune, cu o medie de 4.052 euro/mp. În centrul orașului Split, metrul pătrat ajunge la aproximativ 5.541 euro, iar în Dubrovnik la circa 5.064 euro.

În Rovinj, Istria, prețurile urcă la 4.756 euro/mp. Cu 150.000 de euro, în Split se poate cumpăra doar o locuință de aproximativ 27-35 de metri pătrați, de regulă departe de centru.

Slovenia: 47 de kilometri de coastă și prețuri de top

Slovenia are doar 47 de kilometri de litoral, însă prețurile sunt printre cele mai ridicate din regiune.

În Koper, noile proiecte pornesc de la aproximativ 4.000 euro/mp, iar în Portorož locuințele renovate cu vedere la mare încep de la 5.800 euro/mp și pot depăși 9.000 euro/mp.

Media litoralului sloven este estimată la 4.320 euro/mp. Cu 150.000 de euro, în Portorož nu se poate cumpăra practic nimic pe segmentul locuințelor premium de la mare.

Neum, singura ieșire a Bosniei la Adriatică

Neum, singura localitate din Bosnia și Herțegovina cu ieșire la mare, a devenit tot mai interesantă pentru investitori. Apartamentele noi lângă plajă pornesc de la aproximativ 3.000 euro/mp, iar proprietățile premium cu vedere directă la golf ajung aproape de 4.800 euro/mp.

Cu 150.000 de euro, aici poate fi cumpărat un apartament compact aproape de apă.

În concluzie, dacă obiectivul este suprafață mare și cost redus, Muntenegru oferă cele mai multe opțiuni. Pentru investiții într-o piață matură și turistică, însă, Croația este una dintre cele mai solide variante, iar pentru siguranță juridică și cerere ridicată, Slovenia rămâne atractivă, dar foarte scumpă.

Pentru cei care caută o piață mică și rară, Neum poate reprezenta o variantă de nișă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE