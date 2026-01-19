Rogojeni este unul dintre ultimele sate din Republica Moldova unde se mai păstrează casele tradiționale numite local „bască”. Aceste locuințe joase, construite din piatră și pământ, sunt amplasate pe dealuri acoperite de iarbă, parțial sub nivelul solului, și au uși mici, care îi obligă pe vizitatori să se aplece la intrare.

Bordeiele sunt apreciate pentru eficiența lor naturală: răcoroase vara și călduroase iarna.

Casele tradiționale atrag turiști din diverse colțuri ale lumii Foto: Facebook/Discover Rogojeni

Aspectul lor pitoresc amintește de „fotografiile din filmul Stăpânul Inelelor”.

Populația satului a scăzut dramatic în ultimele decenii.

„Ne temem că satul ar putea dispărea cu totul, având în vedere că au rămas atât de puțini oameni”, spune primarul Ruslan Groza.

Acesta amintește că localitatea avea cândva aproximativ 200 de locuitori, iar astăzi mai trăiesc aici doar în jur de 30 de persoane. Multe clădiri, inclusiv vechea școală și o biserică, sunt abandonate.

„Când m-am căsătorit aici, erau mulți oameni, erau copii, satul era frumos. Acum nu mai e nimeni. Doar noi, un grup de femei bătrâne”, a spus Maria Ardeleanu, o femeie de 80 de ani, pentru AFP.

Satul mai are doar 30 de locuitori Foto: Profimedia

Cu toate acestea, interesul turiștilor pentru casele tradiționale, cunoscute sub numele de „bască”, a adus speranță comunității.

În anul 2020, prima astfel de locuință a fost renovată special pentru vizitatori și transformată într-un mic muzeu. În interior, turiștii pot vedea o încăpere cu intrare arcuită, pereți albaștri decorați cu covoare tradiționale lucrate manual și pot gusta preparate locale, precum tocană de porc, mămăligă cu brânză de oaie, murături și vin roșu. Afară, sătenii organizează spectacole și vând suveniruri realizate manual.

Localnicii cântă pentru vizitatori colinde Foto: Profimedia

Soția primarului, Mariana Groza, în vârstă de 45 de ani, este încrezătoare în viitorul satului. Profesoară de literatură și limba franceză, ea a înființat un atelier de brodat și confecționat costume tradiționale, pe care le promovează inclusiv pe TikTok.

„Am iubit acest meșteșug încă din copilărie. Nu trece o zi în care să nu brodez un punct de cruciuliță sau să nu croșetez ceva. Dacă nu o fac, ziua este în zadar pentru mine”, a spus ea.

Promovarea satului pe rețelele sociale și interesul presei internaționale au început deja să dea rezultate.

Un grup de jurnaliști AFP a vizitat recent Rogojeni pentru a face cunoscute „cabanele hobbit” în întreaga lume.

„Numărul persoanelor interesate să viziteze satul a crescut. Sunt interesați nu doar de casele-bască, ci și de peisaj, de case, de garduri și de vechile drumuri”, a relatat primarul Ruslan Groza, citat de Le Figaro.

Autoritățile locale speră că turismul cultural și rural va contribui la salvarea acestei comunități aproape uitate, transformând Rogojeni într-un punct de atracție pentru fanii lui Tolkien și pentru iubitorii de locuri autentice și neobișnuite.

