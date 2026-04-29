Însă cei care dețin o pisică ar putea fi surprinși să afle cât cheltuiesc anual pentru întreținerea acesteia, de la hrană și accesorii, până la costurile veterinare pentru tratamentele de rutină, precum vaccinările, potrivit publicației elvețiene Blick.

Cât costă primul an cu o pisică?

Adoptarea sau cumpărarea unei pisici implică costuri dincolo de prețul animalului în sine. Printre lucrurile esențiale se numără zgarda, bolurile pentru hrană, litiera, patul, arborele pentru zgâriat, peria, cutia de transport și jucăriile.

Prețurile diferă în funcție de sursa de unde este luată pisica: adăpost, fermă sau crescător autorizat. Potrivit platformei Comparis, doar accesoriile necesare pot ajunge la o medie de 300 de franci elvețieni (n.red. – echivalentul a aproximativ 1.700 de lei), dacă includem și elemente precum ușițe speciale pentru pisici sau plase de siguranță.

Atunci când o pisică privește o persoană și clipește lent, acest comportament nu este o simplă curiozitate. Foto: Shutterstock

În primul an, vaccinările de bază pentru sănătatea pisicii costă aproximativ 180 de franci (n.red. – aproape 1.000 de lei). În cazul pisicilor tinere, se adaugă cheltuielile pentru sterilizare sau castrare, care variază între 100 și 200 de franci (n.red. – între 550 și 1.100 de lei). Aceste costuri inițiale, împreună cu hrana și așternutul pentru litieră, ridică suma totală la 1.780 până la 1.880 de franci (n.red. – între 9.800 și 10.000 de lei), fără a include prețul achiziționării animalului.

Costul pe termen lung al unei pisici

Întreținerea anuală a unei pisici implică cheltuieli constante. Potrivit Comparis, hrana, așternutul pentru litieră și jucăriile ajung la aproximativ 1.200 de franci (n.red. – peste 6.600 de lei) pe an. În plus, controalele veterinare de rutină, cum ar fi vaccinările și deparazitările, costă în medie 110 franci (n.red. – 600 de lei) anual. Dacă pisica nu necesită îngrijiri medicale suplimentare, proprietarii ar trebui să se aștepte la o cheltuială anuală de aproximativ 1.310 franci (n.red. – 7.200 de lei).

Piața serviciilor medicale pentru animalele de companie din România este în plină expansiune. Foto: Shutterstock

Ținând cont că durata medie de viață a unei pisici este de 15 ani, costurile totale se ridică la aproximativ 20.000 de franci elvețieni (n.red. – 110.500 de lei), cu condiția să nu fie necesare intervenții veterinare majore. Este un aspect important de luat în considerare înainte de a aduce un astfel de companion în viața de zi cu zi, a subliniat Blick.

Cheltuieli suplimentare și produse de lux pentru feline

În cazul în care proprietarii au nevoie de un îngrijitor pentru pisică în timpul vacanțelor sau în alte situații, acest lucru implică costuri suplimentare. De asemenea, asigurarea pentru animale, deși reprezintă o cheltuială lunară, poate fi o investiție utilă în cazul unor intervenții medicale costisitoare.

Foto: Arhivă Libertatea

Pentru cei care vor să-și răsfețe animalele de companie, opțiunile de lux sunt aproape nelimitate. Acestea includ copaci pentru pisici care ajung până la tavan, jucării interactive, hrană premium, zgărzi de lux sau fântâni pentru apă. Evident, prețurile pentru astfel de produse pot varia considerabil.

Adoptarea unei pisici nu este doar o decizie emoțională, ci și una financiară. Analizarea atentă a costurilor este esențială pentru a evita surprizele neplăcute. Totuși, pentru cei care își permit, un animal de companie atât de adorabil poate aduce o bucurie și o liniște incomparabile în viața de zi cu zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE