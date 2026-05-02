„O contribuție majoră la securitatea minerală”

Litiul este un element esențial pentru viața modernă. Se găsește în bateriile telefoanelor, laptopurilor, mașinilor electrice și în infrastructura digitală. Directorul USGS, Ned Mamula, a subliniat importanța descoperirii.

„Această cercetare arată că Appalachia conține suficient litiu pentru a ajuta la acoperirea nevoilor în creștere ale țării, o contribuție majoră la securitatea minerală, într-un moment în care cererea globală crește rapid”, a declarat acesta.

Cel mai mare zăcământ de litiu, în valoare de peste 1,5 trilioane de dolari, a fost descoperit tot în SUA, sub un vulcanic uriaș aflat la granița dintre Nevada și Oregon.

Cât de mare este, de fapt, zăcământul de litiu

Dimensiunea zăcământului este considerată uriașă. Potrivit estimărilor, această cantitate de litiu ar putea:

alimenta aproximativ 130 de milioane de mașini electrice

susține producția a peste 3 miliarde de laptopuri și tablete

fi suficientă pentru circa 500 de miliarde de telefoane

asigura energie pentru 1,6 milioane de baterii de rețea

Cea mai mare parte a rezervelor se află în sudul regiunii Appalachia, în special în statele Carolina de Nord și Carolina de Sud. Alte cantități importante au fost identificate în Maine și New Hampshire.

Deși descoperirea este importantă, exploatarea litiului rămâne o provocare. Statele Unite produceau cantități mari de litiu în urmă cu trei decenii, dar în prezent producția a scăzut semnificativ. În 2024, SUA au produs doar 610 tone, adică aproximativ 0,3% din producția globală, iar acum există doar câteva proiecte de extracție, iar singura mină activă se află în Nevada.

De ce este atât de important litiul

Litiul joacă un rol esențial și în dezvoltarea inteligenței artificiale. Bateriile litiu-ion sunt folosite în centrele de date, unde asigură energie de rezervă în cazul întreruperilor. Aceste baterii rezistă mai mult și se încarcă mai rapid decât cele tradiționale, ceea ce le face preferate în infrastructura digitală.

Companii mari investesc deja masiv în această tehnologie. De exemplu, Google a anunțat că a implementat aproximativ 100 de milioane de celule litiu-ion în centrele sale de date.

SUA, încă dependente de importuri

În prezent, Statele Unite depind puternic de importurile de litiu, în special din Chile și Argentina. În același timp, China domină producția globală de baterii litiu-ion. Potrivit datelor economice citate de Fortune, SUA au importat baterii litiu-ion în valoare de aproximativ 85 de milioane de dolari din China într-un singur an.

Autoritățile americane încearcă să reducă această dependență. Departamentul Energiei a aprobat recent o finanțare de 225 de milioane de dolari pentru un proiect de extracție a litiului în Arkansas. Proiectul vizează o producție anuală de 22.500 de tone de carbonat de litiu, esențial pentru baterii.

Potrivit USGS, această descoperire ar putea reprezenta un punct de cotitură pentru independența minerală a SUA.

„Această cercetare evidențiază potențialul uriaș de a ne recâștiga independența minerală”, a mai spus Ned Mamula.

