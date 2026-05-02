„Aveam mare nevoie de bani atunci. Părinții mei urmau să fie evacuați pentru că proprietarul vindea tot, iar noi trebuia să găsim 200.000 de euro”, a declarat bărbatul, relatează publicația franceză Capital.

Norocul i-a surâs când a validat biletul câștigător la un chioșc din Jurançon.

„Am avut o șansă incredibilă: am câștigat la Loto. Am cumpărat o casă pentru părinții mei și una lângă ei pentru mine. Am continuat să muncesc, apoi m-am apucat de afaceri”.

Totuși, bărbatul și-a pierdut aproape toți banii în doar 18 luni.

„Am cunoscut o persoană nepotrivită”, explică el.

„Eram trei asociați (…). M-au convins să investesc la bursă, iar în decurs de un an și jumătate pierdusem deja jumătate din suma inițială. Mi-am dat seama că investițiile mele nu produceau nimic. Azi simt o ură colosală”.

Criza financiară l-a adus la datorii de 150.000 de euro, iar cele două case pe care le cumpărase au fost ipotecate. Deși a pierdut tot, bărbatul continuă să joace la Loto, sperând că norocul îl va ajuta din nou. Totuși, de data aceasta, este hotărât să fie mai precaut.

Un alt caz a avut loc în Serbia. Un bărbat care a câștigat potul cel mare la Loto este falit acum. „M-au păcălit, nu mai am niciun ban și am datorii”, povestește fostul milionar.