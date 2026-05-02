Obiectivul zero pentru luna august: România luptă pentru toți banii europeni nerambursabili

Antreprenorul Dorinel Umbrărescu s-a angajat în decembrie 2025, în fața ex-ministrului Transporturilor Șerban, să termine primele două loturi din tronsonul Bacău-Pașcani până în august, condiția obligatorie pentru primarea fondurilor nerambursabile

Potrivit secretarului de stat de la Transporturi, Horațiu Cosma, Umbrărescu și-a reafirmat această promisiune în cursul întâlnirii pe care a avut în cursul acestei săptămâni cu premierul Bolojan.

„Se toarnă zilnic 10 mii de tone de asfalt și sute de metri cubi de beton, un efort colosal. În august avem prima țintă majoră: îndeplinirea jaloanelor din PNRR și obținerea integrală a finanțării europene nerambursabile. Pentru asta, șantierele trebuie să „duduie” – și la propriu, și la figurat – în următoarele luni. Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins”, spune Cosma într-o postare pe Facebook.

Această demonstrație de forță este esențială pentru ca România să atingă jaloanele PNRR, oferind autorităților încrederea necesară că, în ciuda riscurilor meteorologice, obiectivul asumat rămâne în picioare.

De la București la Pașcani în doar trei ore pe noua autostradă

A doua țintă majoră pentru 2026 este deschiderea autostrăzii pe întreaga lungime până la Pașcani, marcând un record de 320 km realizați în doar 4 ani.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a precizat marți că grupul UMB a așternut pe Autostrada Moldovei A7 primele două straturi de asfalt pe aproximativ 20 de kilometri din totalul celor 77 de km ai tronsonului Bacău – Pașcani.

Proiectul început prin finanțarea PNRR din 2021 va reduce timpul de parcurs de la București la Pașcani la aproximativ 3 ore, oferind o alternativă sigură la drumul E85. Această reușită înseamnă zeci de vieți salvate anual și o călătorie mai rapidă și confortabilă pentru zeci de mii de români care se întorc zilnic acasă.

Proiecte în lucru:

Lot 1 Saucesti (Bacau) – Trifesti Targ, 30,30km. Constructor desemnat in decembrie 2022: asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL, pret: 1,63 miliarde lei (fara TVA), termen executie: 30 luni. Contract semnat in feb 2023

Lot 2 Trifesti – Gheraiesti, 18,99km. Constructor desemnat in decembrie 2022: asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL, pret: 1,28 miliarde lei (fara TVA), termen executie: 30 luni. Contract semnat in feb 2023

Lot 3 Mircesti – Pascani, 28,09km. Constructor desemnat in decembrie 2022: asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL, pret: 1,76 miliarde lei (fara TVA), termen executie: 30 luni. Contract semnat in feb 2023

O soluție inovatoare pentru a atrage banii din PNRR

În paralel cu efortul de pe teren, se analizează o strategie administrativă inovatoare pentru a securiza „banii gratis” din granturile europene. Mai exact, se ia în calcul un schimb de finanțare între tronsoanele de pe A7 și cele mai avansate sectoare de pe calea ferată, care vor îndeplini criteriile PNRR în iulie.

Acest mecanism de tip „swap” între granturi și împrumuturi ar permite României să maximizeze absorbția fondurilor nerambursabile, indiferent de micile decalaje ce pot apărea la deschiderea traficului pe autostradă, fără a afecta ritmul de lucru sau fluxurile financiare de pe șantiere.

Premieră în România: tronsonul de autostradă Pașcani–Suceava este primul proiect finanțat prin programul SAFE

CNAIR a semnat contractele pentru tronsonul Pașcani–Suceava al Autostrăzii A7, acesta fiind primul proiect din România finanțat prin programul european SAFE, destinat infrastructurii cu rol dual, civil-militar. Proiectul de 62 de kilometri, în valoare de 6 miliarde de lei, va fi executat de asocierea de firme UMB și are ca termen de finalizare anul 2029. Prezent la eveniment, premierul Ilie Bolojan a subliniat că acest nou mecanism de finanțare a fost ales pentru a degreva alte programe suprasolicitate și pentru a garanta o sursă stabilă de fonduri europene în următorii trei ani.

