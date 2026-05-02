Obiectivul zero pentru luna august: România luptă pentru toți banii europeni nerambursabili

Antreprenorul Dorinel Umbrărescu s-a angajat în decembrie 2025, în fața ex-ministrului Transporturilor Șerban, să termine primele două loturi din tronsonul Bacău-Pașcani până în august, condiția obligatorie pentru primarea fondurilor nerambursabile

Potrivit secretarului de stat de la Transporturi, Horațiu Cosma, Umbrărescu și-a reafirmat această promisiune în cursul întâlnirii pe care a avut în cursul acestei săptămâni cu premierul Bolojan.

„Se toarnă zilnic 10 mii de tone de asfalt și sute de metri cubi de beton, un efort colosal. În august avem prima țintă majoră: îndeplinirea jaloanelor din PNRR și obținerea integrală a finanțării europene nerambursabile. Pentru asta, șantierele trebuie să „duduie” – și la propriu, și la figurat – în următoarele luni. Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins”, spune Cosma într-o postare pe Facebook.

Această demonstrație de forță este esențială pentru ca România să atingă jaloanele PNRR, oferind autorităților încrederea necesară că, în ciuda riscurilor meteorologice, obiectivul asumat rămâne în picioare.

De la București la Pașcani în doar trei ore pe noua autostradă

A doua țintă majoră pentru 2026 este deschiderea autostrăzii pe întreaga lungime până la Pașcani, marcând un record de 320 km realizați în doar 4 ani.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a precizat marți că grupul UMB a așternut pe Autostrada Moldovei A7 primele două straturi de asfalt pe aproximativ 20 de kilometri din totalul celor 77 de km ai tronsonului Bacău – Pașcani.

Proiectul început prin finanțarea PNRR din 2021 va reduce timpul de parcurs de la București la Pașcani la aproximativ 3 ore, oferind o alternativă sigură la drumul E85. Această reușită înseamnă zeci de vieți salvate anual și o călătorie mai rapidă și confortabilă pentru zeci de mii de români care se întorc zilnic acasă.

Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO

Proiecte în lucru:

  • Lot 1 Saucesti (Bacau) – Trifesti Targ, 30,30km. Constructor desemnat in decembrie 2022: asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL, pret: 1,63 miliarde lei (fara TVA), termen executie: 30 luni. Contract semnat in feb 2023
  • Lot 2 Trifesti – Gheraiesti, 18,99km. Constructor desemnat in decembrie 2022: asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL, pret: 1,28 miliarde lei (fara TVA), termen executie: 30 luni. Contract semnat in feb 2023
  • Lot 3 Mircesti – Pascani, 28,09km. Constructor desemnat in decembrie 2022: asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL, pret: 1,76 miliarde lei (fara TVA), termen executie: 30 luni. Contract semnat in feb 2023
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO

O soluție inovatoare pentru a atrage banii din PNRR

În paralel cu efortul de pe teren, se analizează o strategie administrativă inovatoare pentru a securiza „banii gratis” din granturile europene. Mai exact, se ia în calcul un schimb de finanțare între tronsoanele de pe A7 și cele mai avansate sectoare de pe calea ferată, care vor îndeplini criteriile PNRR în iulie.

Acest mecanism de tip „swap” între granturi și împrumuturi ar permite României să maximizeze absorbția fondurilor nerambursabile, indiferent de micile decalaje ce pot apărea la deschiderea traficului pe autostradă, fără a afecta ritmul de lucru sau fluxurile financiare de pe șantiere.

Premieră în România: tronsonul de autostradă Pașcani–Suceava este primul proiect finanțat prin programul SAFE

CNAIR a semnat contractele pentru tronsonul Pașcani–Suceava al Autostrăzii A7, acesta fiind primul proiect din România finanțat prin programul european SAFE, destinat infrastructurii cu rol dual, civil-militar. Proiectul de 62 de kilometri, în valoare de 6 miliarde de lei, va fi executat de asocierea de firme UMB și are ca termen de finalizare anul 2029. Prezent la eveniment, premierul Ilie Bolojan a subliniat că acest nou mecanism de finanțare a fost ales pentru a degreva alte programe suprasolicitate și pentru a garanta o sursă stabilă de fonduri europene în următorii trei ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
Unica.ro
Mihaela Rădulescu a ajuns să se lupte cu părinții fostului ei iubit pentru „ultimul cadou de la Felix”. „E singurul lucru pe care l-am cerut. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui”. Ce vrea vedeta noastră să recupereze de la familia lui Felix Baumgartner
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
GSP.RO
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Avantaje.ro
Adevărul despre vizita Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan acasă la Mihaela Rădulescu! Toată lumea a văzut pozele superbe, dar iată ce se acunde în spatele lor. "Mihaela dragă, nu mi-aș fi imaginat niciodată că...". Mesajul Adelei spune tot
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Ion Țiriac, despre verificările făcute de ANAF. Ce i s-a transmis în urma controalelor: „Ai tot dat”
Știri România 20:42
Ion Țiriac, despre verificările făcute de ANAF. Ce i s-a transmis în urma controalelor: „Ai tot dat”
Cum recunoaștem alergiile de sezon. Sandra Cristina Munthiu, medic specialist: „Se confundă adesea cu simptomele infecțioase”
Interviu
Știri România 18:00
Cum recunoaștem alergiile de sezon. Sandra Cristina Munthiu, medic specialist: „Se confundă adesea cu simptomele infecțioase”
Parteneri
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul.ro
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Singurul tenismen român care l-a învins pe uriașul Nadal: ”Nu cred că și-a imaginat nimeni”
Fanatik.ro
Singurul tenismen român care l-a învins pe uriașul Nadal: ”Nu cred că și-a imaginat nimeni”
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Financiarul.ro
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Recunoști vedeta din imagine? Acum este considerat unul dintre cei mai frumoși bărbați din lume
Stiri Mondene 17:15
Recunoști vedeta din imagine? Acum este considerat unul dintre cei mai frumoși bărbați din lume
Britney Spears, acuzată oficial de conducere sub influența drogurilor și a alcoolului. Ce pedeapsă riscă artista
Stiri Mondene 16:10
Britney Spears, acuzată oficial de conducere sub influența drogurilor și a alcoolului. Ce pedeapsă riscă artista
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
ObservatorNews.ro
Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor privind cererea de plată nr. 3 din PNRR: Este pur și simplu nesimțire
Mediafax.ro
Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor privind cererea de plată nr. 3 din PNRR: Este pur și simplu nesimțire
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
StirileKanalD.ro
România, în stare de șoc! Ratele românilor...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Mediafax.ro
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Filmul tragediei din București, unde fiul unui stomatolog și-a pus capăt zilelor la doar 27 de ani. Ce scria în biletul de adio
KanalD.ro
Filmul tragediei din București, unde fiul unui stomatolog și-a pus capăt zilelor la doar 27 de ani. Ce scria în biletul de adio

Politic

CTP vorbește despre o lovitură de stat și explică de ce moțiunea de cenzură PSD-AUR nu trebuie să treacă
Politică 22:31
CTP vorbește despre o lovitură de stat și explică de ce moțiunea de cenzură PSD-AUR nu trebuie să treacă
Dragoș Pîslaru a publicat documente vechi din corespondența MIPE cu Comisia Europeană care arată „cine a îngropat PNRR” și acuză: „Au mințit. Este nesimțire”
Politică 20:54
Dragoș Pîslaru a publicat documente vechi din corespondența MIPE cu Comisia Europeană care arată „cine a îngropat PNRR” și acuză: „Au mințit. Este nesimțire”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
Fanatik.ro
”E o greșeală capitală! Nu poți să faci așa ceva în mijlocul Bucureștiului!” De ce s-a înfuriat Ion Țiriac
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea