Invitat în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, la Gazeta Sporturilor, Ion Țiriac a declarat că nu a fost niciodată tentat să renunțe.

„N-am cum să renunț, pentru că n-am făcut nimic toată viața decât am încercat mâine să fiu un fir de păr mai bun decât astăzi. Și în sport, și în viață, și ca om”, a spus fostul mare sportiv.

Țiriac a vorbit și despre legea care permite redirecționarea a 20% din impozitul pe profit către domenii precum sport, educație, sănătate, biserică și artă.

„Legea pe care am făcut-o eu și-i mulțumesc și astăzi domnului Ponta. Mi-a făcut și mi-a aprobat legea din care fiecare care plătește impozit pe profit poate să scoată 20% și să împartă la sport, la educație, la biserică, la sănătate și la artă”.

„Noi facem acum un spital cu acei faimoși bani privați pentru spitale publice”

Acesta a vorbit și despre faptul că acum este făcut un spital psihiatric, cel mai mare din România, care costă în jur de 16 milioane.

„Nici nu știam până acum câteva luni, că nu mai ai voie, Slavă Domnului, îmi fac cruce că n-au anulat legea aia că terminam sportul complet. Dumneata plătești tot impozitul și pe urmă te duci la ANAF și spui: Domnule, eu am plătit tot impozitul. Ia din ăia 20%, dă spitalului ăsta. Noi facem acum un spital cu acei faimoși bani privați pentru spitale publice. Și facem acest spital care-i un spital psihiatric care este cel mai mare din România, o să fie, și costă vreo 16 milioane”, a spus el la GSP.

Ce a spus Ion Țiriac despre verificările făcute de ANAF

„Firește. Dați-vă seama că noi la 16 milioane trebuie să plătim undeva la 4 milioane TVA. Păi cum, de ce? Cu ăia 4 milioane îi am… Dar de ce să plătești 4 milioane când cu 4 milioane ăia poți să faci altceva?”, a mai spus el la GSP.

Ion Țiriac a precizat că a vorbit cu ANAF, care i-a transmis că acesta are „o bulină verde” cu fundația sa. Totodată, ANAF a precizat că el nu are niciun fel de problemă, fiindcă acesta nu a luat niciodată vreun leu, în toate verificările.

„Atâta timp cât am vorbit și cu ANAF-ul, care culmea zice: Domnu’ Țiriac, dumneata cu fundația dumitale la noi ai o bulină verde. N-ai niciun fel de problemă și n-ai niciun fel de problemă pentru că în toate verificările, dumneata n-ai luat niciodată un leu. Ai tot dat, ai tot dat cu fundația”, a spus el.