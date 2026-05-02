Hoții „prietenoși” și tehnicile de distragere

Furtul din buzunare este una dintre cele mai întâlnite escrocherii la nivel global, în special în destinații turistice aglomerate precum Barcelona și Roma. Escrocii lucrează în echipe și folosesc diverse tactici de distragere, cum ar fi vărsarea de mâncare sau vin, pentru a fura obiecte de valoare, relatează cotidianul britanic Daily Mail.

„În locul unui furt direct, infractorii se pot da drept localnici prietenoși sau ghizi neoficiali pentru a câștiga rapid încrederea”, explică Tom Vaughan, expert în turism la Confused.com.

Johan Siggesson, fondatorul My Safari Lodge, recomandă: „Fii vigilent în mulțime, poartă lucrurile valoroase în geantă pe față și evită contactele fizice neașteptate”

Escrocherii cu carduri bancare

Deși mulți turiști preferă să aibă carduri bancare pentru siguranță, această metodă de plată vine cu riscuri. În Brazilia, un turist britanic a fost taxat cu aproape 1.500 de lire sterline pentru un kebab, crezând că va plăti doar 1,50 lire.

La Copacabana, dispozitivele de plată modificate au fost folosite de escroci pentru a frauda turiștii, conform Daily Mail.

Expertul recomandă evitarea utilizării terminalelor de plată pe stradă și verificarea sumei afișate înainte de introducerea codului PIN.

Păcăleala cu „excremente de pasăre”

Conform Daily Mail, în Londra, o escrocherie veche a revenit în prim-plan: trucul cu „excrementele de pasăre”.

Escrocii aruncă vopsea sau mâncare pe hainele turiștilor, simulând murdărirea de către o pasăre. Apoi, oferă ajutor victimei, dar în timp ce o distrag, fură obiecte de valoare.

O femeie din Trafalgar Square a fost vizată de acest tip de escrocherie, conform Hull Live, și avertizează turiștii să fie vigilenți.

Fotografiile „gratuite” care se transformă în taxe

La diverse atracții turistice, vizitatorii sunt adesea abordați de localnici care se oferă să le facă poze sau să îi lase să se fotografieze cu animale. Însă ceea ce pare un gest prietenos se transformă rapid într-o cerere agresivă de plată, considerată de unii localnici drept „bacșiș”.

Grace Cheng, cunoscută pe rețelele sociale ca @gracietravels, a vizitat în 2023 Piramidele din Giza și alte repere istorice din nord-estul Africii, însă a declarat că nu s-a simțit în siguranță pe tot parcursul sejurului.

„Nu lăsa pe nimeni să-ți facă o poză, să-ți pună ceva în mână sau să te convingă să-i urmezi pentru a-ți arăta ceva, pentru că îți vor cere bani”, a declarat aceasta.

Escrocherii cu taxiuri și Uber: turiștii, puși să plătească sume suplimentare

Șoferii pot refuza să folosească aparatul de taxat sau să ceară mai mulți bani decât tariful afișat. Stacey Nuttall, o turistă britanică, a povestit pe Facebook cum un șofer de Uber din București i-a cerut bani suplimentari, afirmând că prețul afișat pe aplicație era greșit.

„Când am refuzat să plătesc mai mult, mi-a cerut să cobor din mașină”, a povestit Stacey.

Fără numerar la îndemână, ea a încercat să comande o altă cursă prin aplicație, dar a fost abordată de patru șoferi de taxi care i-au cerut să plătească prin metode precum numerar, Apple Pay sau Revolut.

Uber a declarat că astfel de comportamente sunt „complet inacceptabile” și că va investiga aceste rapoarte.

Turiștii pot fi abordați de persoane care le oferă brățări „gratuite”

În orașe precum Paris sau Roma, turiștii sunt adesea abordați de persoane care le oferă brățări „gratuite”.

Fabrizio Moroni a povestit pe TikTok cum a fost înconjurat de mai mulți bărbați în Monmartre, Paris, în 2023, când unul dintre ei a încercat să-i pună o brățară pe mână și a devenit agresiv când a refuzat.

Site-urile false de rezervări, tot mai greu de depistat din cauza inteligenței artificiale

Dezvoltarea tehnologiei AI a făcut ca site-urile de rezervări false să fie mai greu de identificat. Mulți turiști au plătit depozite pentru cazare care nu exista.

Rory Boland, editor de călătorii la Which?, recomandă să se verifice recenziile recente și să se evite plățile prin transfer bancar.

Capcana ghizilor locali: turiștii plătesc scump pentru tururi care nu există

Daily Mail scrie că în Egipt și Iordania, ghizii falși oferă tururi și cer sume mari de bani după terminarea acestora.

Un cuplu care a vizitat Thailanda a relatat pe Reddit cum a fost înșelat de un presupus ghid local, plătind pentru un tur care nu a avut loc.

Escrocherii cu schimbarea de monedă

Confuzia în privința cursului de schimb valutar este exploatată de escroci, mai ales în piețe sau taxiuri. Un turist a povestit pe Reddit cum a fost păcălit într-un restaurant din Maroc, iar altul în Amsterdam, unde a fost taxat cu 40 de euro în plus pentru o bere.

Expertul de la Confused.com, Tom Vaughan, avertizează: „Dacă ceva pare suspect, aveți încredere în instinct și plecați de acolo”.

