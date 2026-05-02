Black Bay 58 – un update bine venit

Black Bay 58 a apărut prima dată în 2018 și a devenit rapid unul dintre cele mai iubite ceasuri Tudor
Foto: Tudor – Press Room

Black Bay 58 a apărut prima dată în 2018 și a devenit rapid unul dintre cele mai iubite ceasuri Tudor. În 2026, Tudor nu schimbă rețeta de bază, ci o rafinează serios: păstrează carcasa de 39 mm, dar o subțiază la 11,7 mm, adaugă certificarea Master Chronometer METAS și oferă modelul pe trei variante de prindere — brățară clasică, brățară cu 5 zale sau rubber. Mecanismul este noul MT5400-U, cu 65 de ore rezervă de mers și rezistență la magnetism până la 15.000 gauss.

La detalii, Tudor a umblat fin, dar vizibil, acolo unde contează pentru pasionați. Noul Black Bay 58 primește o coroană redesenată, mai bine integrată în carcasă și mai apropiată ca formă de ceasurile istorice ale brandului, o muchie a bezelului de diver mai ușor de prins și textul “Master Chronometer”. În plus, secundarul trece la un stil mai apropiat de primele diver-e Tudor, cu un mic aer de lollipop hand

Pe scurt, e același BB58 pe care îl știe toată lumea, dar într-o formă mai matură și mai tehnică. Prețul urcă însă destul de mult: de la 4.050 CHF pe rubber, 4.250 CHF pe brățara clasică și 4.350 CHF pe brățara cu 5 zale. Față de generația din 2018, care pornea de la 3.100 CHF pe curea și 3.400 CHF pe brățară, vorbim despre o creștere de până la 950 CHF, adică aproximativ 5.100 lei. Asta este diferența reală pe care trebuie să o observe omul.

Tudor Monarch – model anivers pentru 100 de ani

Monarch este modelul special pentru 100 de ani de Tudor
Foto: Tudor – Press Room

Monarch este modelul special pentru 100 de ani de Tudor și, sincer, din poze nu m-a prins deloc la început. Mi se părea prea modern pentru un ceas aniversar. Live, însă, a fost una dintre surprizele foarte plăcute ale salonului. Forma carcasei funcționează mult mai bine în realitate, fațetele sunt foarte ascuțite, finisajele sunt peste ce mă așteptam de la Tudor, iar brățara are un look diferit și chiar foarte confortabil pe mână. Nu mă așteptam ca Tudor să știe să facă un ceas care să pară atât de complex și atât de bine executat în zona asta.

Cadranul are o nuanță de “papyrus”, cu un efect vertical brushed superb fizic, mult mai viu decât apare în poze. Spatele este transparent, iar mecanismul MT5662-2U chiar merită văzut: are finisaje mai bune decât vedem de obicei la Tudor, cu Côtes de Genève, perlage și inserție de aur de 18k pe rotor. Mai ai și certificare COSC + METAS, 65 de ore rezervă de mers, 39 mm diametru și 100 m rezistență la apă. Prețul este de 4.800 CHF, adică aproximativ 25.900 lei. Ce m-a surprins cel mai mult nu este faptul ca e atat de modern pentru o aniversare de 100 de ani. Asta clar nu mă așteptam să văd de la Tudor.

Tudor Royal – regandit

Tudor Royal
Foto: Tudor – Press Room

Tudor Royal primește în 2026 dimensiuni noi de 30, 36 și 40 mm și vine acum în două variante de cadran: unul clasic cu cifre romane și unul mai curat cu indici baton, în nuanțe foarte bine alese, dintre care favoritul clar a fost 36 mm-ul cu cadran albastru. Pe partea tehnică folosește calibre in-house (T603 / T603-1), iar prețurile rămân în jur de 2.300–3.200 euro, ceea ce îl face unul dintre cele mai accesibile și corect poziționate ceasuri din lineup, lucru pe care Tudor chiar l-a subliniat în prezentare.

Prețurile exacte pentru fiecare referință nouă nu apar clar în rezultatele deschise pe care le-am verificat acum, dar istoric Royal a stat între aproximativ 2900 CHF în funcție de dimensiune și configurație.

Black Bay 54 – un albastru prea aprins

Black Bay 54 a fost mereu, în gama diverelor Tudor, varianta mai elegantă, mai „serioasă" ca prezență
Foto: Tudor – Press Room

Black Bay 54 a fost mereu, în gama diverelor Tudor, varianta mai elegantă, mai „serioasă” ca prezență. La 37 mm, cu design frumos și proporții excelente, era genul de diver discret care mergea cu aproape orice. Tocmai de asta, sincer, nu mă așteptam la un albastru atât de aprins aici. Eu l-aș fi văzut mai degrabă într-un deep navy blue, ceva mai sobru, care să se potrivească mai bine cu natura vintage si premium modelului.

În rest, Tudor nu schimbă esența ceasului: avem în continuare 37 mm, 200 m rezistență la apă, calibrul MT5400 cu 70 de ore rezervă de mers și opțiuni pe rubber sau brățară. Este mai degrabă o actualizare de culoare decât o schimbare de fond. Și tocmai de asta cred că reacțiile vor depinde aproape complet de cum te lovește nuanța asta în realitate.

Ceasul rămâne unul dintre cele mai bune GMT-uri moderne din zona de preț de 25.400 de lei, iar noua brățară doar îl face mai flexibil și mai elegant

Aici lucrurile sunt foarte simple: noutatea este brățara de 5 linkuri. Black Bay 58 GMT a fost introdus în 2024 și a fost imediat un hit, pentru că a oferit exact ce voiau mulți pasionați: un GMT cu proporții mai mici, mai purtabile, dar cu un mecanism serios și un look foarte reușit în stil “coke”.

Ceasul rămâne unul dintre cele mai bune GMT-uri moderne din zona de preț de 25.400 de lei, iar noua brățară doar îl face mai flexibil și mai elegant. Uneori asta e suficient, mai ales când produsul era deja foarte bun.

Tudor Black Bay Ceramic – o constructie totala din ceramica

Black Bay Ceramic
Foto: Tudor – Press Room

Black Bay Ceramic nu este o linie nouă pentru Tudor, dar în 2026 primește o versiune care împinge și mai mult ideea stealth. Noul model vine cu carcasă ceramică neagră de 41 mm și, foarte important, cu brățară ceramică asortată, ceea ce schimbă radical felul în care se simte față de versiunile anterioare pe curea hibridă. Monochrome indică un preț de 6.300 CHF, față de circa 5.000 CHF pentru Black Bay Ceramic-ul anterior pe curea hibridă.

Ce a încercat să facă Tudor anul acesta

Per total, lineup-ul Tudor 2026 arată destul de coerent. Black Bay 54 și Black Bay 58 sunt update-uri făcute inteligent. Ceramic-ul împinge mai departe zona tool-modern. BB58 GMT rămâne soluția pentru cine vrea un GMT compact. Royal este refresh comercial. Iar Monarch este piesa care marchează centenarul și arată că brandul vrea să încerce și altceva decât rețete vintage-sport foarte sigure.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum au modificat criza politică și moțiunea de cenzură intenția de vot pentru AUR și PSD și câți români vor plecarea lui Bolojan - Sondaj CURS
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

