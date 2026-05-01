Covasna, locul unde poți dormi într-un conac vechi de sute de ani

Pe ulițele satului, casele din piatră, porțile monumentale și curțile largi creează senzația că timpul s-a oprit. Local, aceste reședințe sunt numite „curii”, iar împreună formează un adevărat muzeu în aer liber al aristocrației rurale din Transilvania. Aici, o parte dintre conace au fost restaurate și introduse în circuitul turistic, iar turiștii pot locui chiar în casele în care, acum câteva sute de ani, trăiau nobilii.

Un exemplu este The Szekler Countryside Estate, un domeniu din secolul al XVIII-lea, restaurat cu grijă. Proprietatea combină elementele istorice cu confortul modern și oferă cazare în zece camere, împărțite în trei clădiri. Locul include și o zonă de relaxare, cu saună și masaj, iar restaurantul propune preparate inspirate din bucătăria tradițională, reinterpretate modern.

Conace restaurate care spun povestea locului

Unul dintre cel mai bine păstrate conace din sat este Koréh-Dénes. Clădirea a fost restaurată fără a-i altera stilul original, iar astăzi este considerată una dintre cele mai reprezentative pentru arhitectura locală.

Casa este folosită ca sediu al Asociației Artelor și Patrimoniului din Transilvania și poate fi vizitată cu programare. Cei interesați pot participa și la tururi ghidate ale conacelor din sat, care includ opriri la Centrul Cultural Bicfalău, unde sunt expuse sobe ceramice, fotografii de arhivă și lucrări de artă.

Cazare într-o livadă cu mobilier de acum 200 de ani

Pensiunea Zöld Diófa oferă o experiență diferită. Situată într-o livadă de un hectar, lângă pădure, pensiunea include un conac construit în 1801 și o clădire nouă, realizată în același stil tradițional.

Camerele sunt mobilate cu piese inspirate din cele folosite de secui acum câteva sute de ani, iar oaspeții pot lua micul dejun într-o bucătărie decorată cu mobilier pictat sau pe terasa de lângă un salcâm vechi de 200 de ani.

Și Conacul Zsigmond, situat într-unul dintre cele mai înalte puncte ale satului, impresionează prin poarta din piatră, care seamănă cu un arc de triumf. Pe fațadă este inscripționat anul 1882, considerat momentul unei restaurări, deși clădirea este mai veche. Proprietatea este bine conservată și face parte din patrimoniul arhitectural local.

Și conacul Béldi-Mikes, o clădire cu două niveluri, săli boltite și camere cu denumiri specifice vieții nobiliare, precum „Casa contelui” sau „Casa doamnei”, este restaurat și poate fi vizitat.

Cum trăiau oamenii înstăriți acum 200 de ani

În Bicfalău nu există doar conace nobiliare, ci și gospodării tradiționale bine păstrate. Gospodăria Simon István este un astfel de exemplu. Ansamblul datează din 1793 și oferă o imagine rară a vieții din acea perioadă. Nu este doar o casă, ci o întreagă gospodărie, care arată cum trăia un secui înstărit în secolele XVIII-XIX.

Este una dintre puținele proprietăți istorice din mediul rural românesc care s-au păstrat intacte și sunt încă folosite.

Bicfalău devine ușor-ușor un punct de atracție pentru cei care caută mai mult decât o vacanță obișnuită. Satul oferă o combinație rară între istorie, arhitectură și experiențe autentice.

